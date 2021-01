Fotballryktene: – City nærmer seg kjøp av «Mini-Messi»

Talksport skriver at Manchester City nærmer seg et kjøp av det argentinske stortalentet Dario Sarimento. 17-åringen spiller i Estudiantes, men ser nå ut til å være på vei til Premier League. Ifølge Talksports Tim Vickery er avtalen mer eller mindre i boks og kommer til å bli sluttført når Sarimento fyller 18. Det er imidlertid ikke mulig før i sommerens overgangsvindu. Vickery sier at det er «en Mini-Messi i ham, og det er grunnen til at City har fulgt med på ham».

Newcastle ønsker ifølge 90min å hente flere Manchester United-spillere på lån. Blant spillerne som er nevnt er Brandon Williams, Jesse Lingard og Phil Jones, som alle sliter med å spille seg inn på laget til Ole Gunnar Solskjær.

Det er ventet at keeper Sergio Romero, som har fått litt fri den siste tiden, kommer tilbake til Manchester United neste uke for å diskutere fremtiden i klubben. Det skriver Sky Sports. United har allerede David de Gea og Dean Henderson i keeperstallen. Veien til førstelaget er dermed ekstremt lag for Romero.

De Telegraaf skriver at PSV ønsker å hente Toby Alderweireld fra Tottenham.

Samme avis skriver at Sébastien Haller fra West Ham er kommet til enighet med Ajax om en overgang. Det skal være snakk om en kontrakt på fire og et halvt år for spissen.

West Ham ønsker å hente Joshua King som erstatter for Haller, men det kan bli vanskelig, skriver The Sun. Bournemouth ønsker seg i overkant av 170 millioner kroner for nordmannen, som kun har kontrakt ut sesongen. Problemet for West Ham er også at West Bromwich og Newcastle har King på radaren.

Sky Sports skriver at West Ham også har Moussa Dembele fra Lyon på radaren.

Arsenal-stopper Sokratis har kun et halvt år igjen av kontrakten og virker ikke å være en del av planene til Mikel Arteta. Ifølge Daily Mail er Fenerbahce koblet til 32-åringen, som aller helst ønsker seg en retur til gamleklubben Genoa.

Demarai Gray er på vei bort fra Leicester, men manager Brendan Rodgers sier ifølge Sky Sports at det ikke er kommet noen bud på angriperen enda.