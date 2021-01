– Jeg tror ikke Trump kan stole på noen akkurat nå

Dagen etter at Kongressen ble stormet har det på nytt samlet seg noen få Trump-tilhengere foran Capitol Hill. Politiet har satt opp nye sperringer der hvor mobben brøt seg frem på onsdag.

TV 2 treffer Lisa og Jesse.

Som mange av de andre Trump-tilhengerne TV 2 har snakket med, vil de ikke si etternavnene sine.

Skylder på Pence

De var begge tilstede under opptøyene, men de tok seg ikke inn i selve Kongressbygget. Etter flere uker med løfter fra presidenten og hans støttespillere om at det fortsatt var mulig for Donald Trump å bli erklært som valgvinner, trodde de at 6. januar skulle være dagen det skjedde. Men Kongressen godkjente valgresultatet med 306 valgdelegater til Joe Biden mot 232 for Trump.

SKYLDE PÅ PENCE: Lisa trodde Pence ville handle annerledes. Foto: Mathias Ask/TV 2

Lisa og Jesse skylder på en av Trumps mest lojale støttespillere de siste fire årene; visepresident Mike Pence.

– Folk hadde troen på at Mike Pence kom til å gjøre det rette. Men han er en karrierepolitiker med tilknytning til Kongressen så han gjorde det D.C.-sumpen ønsket. Jeg tror ikke Trump kan stole på noen som helst akkurat nå, sier Lisa.

På forhånd hadde Donald Trump uttalt både i talen sin i Washington, D.C. tidligere på dagen, og på et valgmøte i Georgia mandag kveld, at Mike Pence kunne påvirke resultatet. Men visepresidenten har ikke fullmakt til å endre stemmene i valgmannskollegiet.

Lisa og Jesse har nå begynt å innse at Trump vil forlate det Hvite Hus om knappe to uker. Demokratene vil på det tidspunktet styre både det Hvite Hus og Kongressen for første gang på 10 år.

– Vi har ikke Senatet, vi har ikke Huset. Nå har vi heller ikke det Hvite Hus. Nå må vi kjempe videre, men hva annet kan du gjøre enn å sørge? sier Jesse.

Skader bevegelsen

De mener begge at Trump kun tapte på grunn av valgjuks, og de er ikke alene blant republikanere. Flere meningsmålinger har slått fast at et flertall av partiets velgere mener det ble jukset under valget. Dette er blitt tilbakevist til og med av republikanske guvernører i delstater som Georgia.

Lisa fremmer også en konspirasjonsteori overfor TV 2 om at det var Black Lives Matter-demonstranter og medlemmer av Antifa som infiltrerte Trump-mobben og tok seg inn i Kongressen. Dette er det ingen bevis for. Derimot er mange av de som tok seg inn i Kongressen blitt identifisert som medlemmer av høyreekstreme grupper.

Jesse innrømmer derimot at han tror bildene av Trump-tilhengere som knuser vinduer og raserer kontorene til folkevalgte politikere vil være ødeleggende for deres sak.

– Det skader nok bevegelsen vår. Mediene kommer til å vise bilder av det og si at høyresiden er voldelig. Dette kommer til å se dårlig ut, sier han.

Overrasket

Dylan, en annen Trump-tilhenger som har dratt tilbake til plassen utenfor Kongressen, sier han var overrasket over hvor lett det var å komme seg opp trappene til USAs nasjonalforsamling under opptøyene.

– Jeg kom hit litt senere så jeg var overrasket over hvor mange som var der, og at vi kunne gå helt opp til Kongressen. Det var vanskelig å se hvor grensen gikk, sier han.

Dylan sier han ikke var med på å gjøre hærverk inne i Kongressen, men sier han forstår frustrasjonen til de som gjorde det.

– Kongressen er Folkets Hus. Vi føler at våre folkevalgte ikke representerer oss på en god måte, sier han.

Trumps store syndebukk under valget var poststemmer. På grunn av pandemien forsøkte mange delstater over hele USA å gjøre det så enkelt som mulig å sende stemmesedler i posten.

FORSTÅR FRUSTRASJONEN: Dylan var ikke med på hærverket, men forstår frustrasjonen til de som gjorde det. Foto: Mathias Ask/TV 2

Trump mente dette ville føre til valgjuks, selv om valgansvarlige forsikret amerikanerne om at alt var under kontroll. Dylan støtter Trumps konspirasjonsteori, og håper at politikerne vil gjøre det vanskeligere å benytte seg av poststemmer i fremtidige valg.

– Jeg har ikke lyst til å se poststemmer igjen noen gang, sier han.

Gjorde helomvending

I en video publisert på Donald Trumps Twitter-konto natt til fredag kommenterer presidenten opptøyene og stormingen av Kongressen onsdag.

I det nye klippet, som står i sterk kontrast til onsdagens tordentale, fordømmer Trump volden utført av de som stormet Kongressen, og omtaler dette som et angrep på USAs hovedstad:

– I likhet med alle andre amerikanere er jeg rasende på volden og kaoset.

I videoen hevder Trump at han umiddelbart satte inn Nasjonalgarden og føderale styrker for å kaste ut de som okkuperte hovedstadsbygget. Flere amerikanske medier har rapportert at det var visepresident Mike Pence som ba om bistand fra garden.