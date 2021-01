Norge vil ikke ta snarveier i vaksineringen

Internasjonalt vurderes det for eksempel å kombinere koronavaksiner, endre på doser og utvide perioden fra første til andre dose, men dette er snarveier som Norge ikke ønsker å følge, skriver Dagbladet.

– Alt dette er interessant å følge med på. Men EMA, FDA og de vitenskapelige komiteene som gir råd til myndigheter, er alle negative til slike løsninger, og mener at alle bør holde seg til planen, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

Hun peker på at det ikke foreligger dokumentasjon for hvilken beskyttelse man får over tid, og spesielt ikke hos eldre, hvis man avviker fra de instruksjonene som foreligger.

Helseminister Bent Høie (H) sier at han har forståelse for at land som har en helt annen, og mye vanskeligere smittesituasjon enn Norge, kan gjøre andre avveininger, men at slik smittesituasjonen er i Norge nå, så er det ikke aktuelt å endre på framgangsmåten her i landet.

