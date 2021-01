FBI utlover svimlende sum for rørbombetips

Ifølge FBI stiller de over 421.000 kroner til rådighet i jakten på den som plasserte rørbomber i republikanernes hovedkvarter onsdag.

Under onsdagens kaos i den amerikanske hovedstaden, da Trump-tilhengere stormet Kongressen under den formelle godkjenningen av valgresultatet, oppsto det også dramatiske hendelser andre steder av Washington D.C.

Fant rørbomber

Et lite stykke sør for Capitol Hill kontoret til The Republican National Committee (RNC). Der gikk alarmen klokken 13.00 lokal tid onsdag, og nødetatene rykket ut etter meldinger om en mistenkt rørbombe med ledninger der.

Et kvarter senere ble en tilsvarende gjenstand funnet ved demokratenes partikontor like i nærheten, skriver FBI i en etterlysning de har gått ut med.

I etterkant av den dramatiske hendelsen uttalte republikanernes kommunikasjonssjef seg om hendelsen ved deres partikontor:

– Tidligere i dag ble en mistenkelig gjenstand funnet i RNCs hovedkvarter. Ansatte ble evakuert fra bygningen på trygt vis og gjenstanden ble detonert av en bombegruppe, uttalte han på Twitter.

Utlover storsum

Ifølge FBI har de utlovet en dusør på 50.000 dollar, noe som tilsvarer drøye 421.000 norske kroner, i denne saken.

– FBI tilbyr en dusør på opp til 50.000 dollar for informasjon som leder til lokasjon, arrestasjon og dom for folk eller folkene som er ansvarlige for de mistenkte rørbombene i Washington D.C. 6. januar, skriver FBI.

Sammen med etterlysningen har de lagt ved et bilde av en maskert og maskekledd mann gående nedover en gate. Personen holder noe i sin høyre hånd. FBI har ikke lagt ved ytterligere detaljer om personen på bildet.

Flere siktet

Så langt er 40 personer siktet etter opptøyene, og 15 andre saker ventes å bli registrert innen kort tid. Mer enn 50 politifolk ble skadet da Kongressen ble stormet av opprørere og siden gjenerobret av myndighetene, og fire personer er så langt meldt døde. Én av dem ble skutt av politiet, mens dødsårsaken til de tre er opplyst til å være medisinske komplikasjoner.

– De voldelige angrepene på The U.S. Capitol ligner ikke på noe annet jeg har sett i mine 30 år i politiet, uttalte sjefen for Kongresspolitiet Steven Sund i etterkant av stormingen.

Han har nå meldt at han gir seg, i likhet med Senatets og Representantenes hus sine øverste sikkerhetssjefer. Sund mener de hadde en god plan for å håndtere en ytringsfrihetsdemonstrasjon, men at det ikke var det som møtte dem.

– Dette handlet ikke om å demonstrere for ytringsfrihet, dette var kriminell og opprørsk oppførsel, sier han.