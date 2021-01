Trump bryter tausheten i video delt på Twitter.

I en video publisert på Donald Trumps Twitter-konto natt til fredag kommenterer presidenten opptøyene og stormingen av Kongressen onsdag.

Minst fire personer er døde og en rekke politifolk er meldt skadet etter kaoset som oppsto få timer etter at Trump talte for sine tilhengere i den amerikanske hovedstaden onsdag. Da gjentok han sine udokumenterte anklager om valgjuks for tilhengerne sine.

I timene som fulgte fikk presidenten sine sosiale medier-kontoer stengt og frosset, men Twitter-kontoen hans er nå i bruk igjen.

Fordømmer volden

I den nye videoen, som står i sterk kontrast til onsdagens tordentale, fordømmer Trump volden utført av de som stormet Kongressen, og omtaler dette som et angrep på USAs hovedstad:

– I likhet med alle andre amerikanere er jeg rasende på volden og kaoset.

I videoen hevder Trump at han umiddelbart satte inn Nasjonalgarden og føderale styrker for å kaste ut de som okkuperte hovedstadsbygget. Flere amerikanske medier har rapportert at det var visepresident Mike Pence som ba om bistand fra garden.

– Amerika er, og må alltid være, en nasjon av lov og orden. Demonstrantene som infiltrerte hovedstadsbygget har fordervet høysetet for det amerikanske demokratiet, sier presidenten.

Ifølge New York Times virker beskjeden fra Trump å ha som mål om å styrke hans posisjon i tilfelle kommende søksmål, og kommer kort tid etter at en føderal statsadvokat uttalte at presidentens rolle med å oppildne demonstrantene kan komme til å bli gransket.



Vil ha maktoverføring

Så langt er 40 personer siktet etter opptøyene, og 15 andre saker ventes å bli registrert innen kort tid. Mer enn 50 politifolk ble skadet underveis, og fire personer er meldt døde. Én av dem ble skutt av politiet, mens dødsårsaken til de tre er opplyst til å være medisinske komplikasjoner.

Natt til fredag melder CNN også at én politibetjent også har omkommet som følge av demonstrasjonene.

– Til dere som deltok i volden og ødeleggelsen, dere representerer ikke vårt land. Dere som brøt loven vil straffes. Vi har nettopp vært gjennom et intenst valg, og følelsene er sterke, men nå må vi roe oss ned, oppfordrer Trump.

Den avtroppende presidenten forteller også at hans fokus fremover er å sørge for en skikkelig maktoverføring til Biden-administrasjonen, og legger til at hans valgkamp har prøvd alle mulige juridiske midler for å utfordre valgresultatet. Frem til nå har Trump ikke anerkjent Bidens valgseier. I videoen argumenterer Trump at den juridiske utfordringen av valgresultatet var en måte å bevare demokratiet på.

– Nå har valgresultatet blitt godkjent av Kongressen, og en ny regjering vil ta sin plass 20. januar. Mitt fokus nå er rettet mot å sørge for en skikkelig maktoverføring, sier han.

I videoen sier Trump også at presidentembetet har vært hans livs største ære.

– Vår utrolige reise har bare nettopp begynt, sier Trump.