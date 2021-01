Sa nei til bistand – to ganger

Sjefen for U.S. Capitol Police sier han ikke har sett noe som ligner på kaosscenene onsdag i sin 30 år lange karriere. Politiet har fått kraftig kritikk for å ha mistet kontrollen.

Det var kaotiske scener i den amerikanske hovedstaden onsdag da Trump-vennlige demonstranter stormet Kongressen under den formelle godkjenningen av valgresultatet. Til tross for gjentatte advarsler og god tid til å forberede seg, klargjorde hovedstadspolitiet seg kun for en enklere demonstrasjon.

Så langt er 40 personer siktet etter opptøyene, og 15 andre saker ventes å bli registrert innen kort tid. Mer enn 50 politifolk ble skadet underveis, og fire personer er meldt døde. Én av dem ble skutt av politiet, mens dødsårsaken til de tre er opplyst til å være medisinske komplikasjoner.

Natt til fredag melder CNN også at én politibetjent også har omkommet som følge av demonstrasjonene.

Skal ha sagt nei – to ganger

Det siste døgnet har flere stilt spørsmål om hvordan politiet greide å miste kontroll slik de gjorde, og hvorfor det ikke eksisterte noen skikkelige barrierer for å holde demonstrantene på avstand.

Mange, inkludert polititopper, har også stilt spørsmål om hvorfor Trump-tilhengerne fikk vandre rundt i Kongressen i flere timer, samtidig som Black Lives Matters-demonstranter ble møtt med langt hardere virkemiddel i fjor sommer.

Ifølge nyhetsbyrået AP ble hovedstadspolitiet spurt av det amerikanske forsvaret hvorvidt de trengte bistand fra nasjonalgarden tre dager før opptøyene. Da selve stormingen av Kongressbygningens skjedde, og Trump-vennlige demonstranter inntok gangene i hovedstadsbygget, kom Justisdepartementet med et forslag om å sende inn FBI-agenter.

Begge gangene sa hovedstadspolitiet nei til tilbudene, opplyser en ansatt i forsvarsdepartementet og to andre kilder til nyhetsbyrået.

Ifølge nyhetsbyrået ønsker politiet blant annet ikke å fremstå som at de satte tropper inn for å slå ned på demonstranter, slik de har fått kritikk for under demonstrasjoner sist sommer.

– Svikt

– Dette var lederskapssvikt, sier sjefen for politiet i Houston, Art Acevedo.

Politiet i Houston har det siste året fått erfaring med å håndtere store demonstrasjoner, spesielt i etterkant av drapet på George Flod. Politisjefen er hard i sin kritikk av sine kolleger i hovedstaden:

– Hovedstadspolitiet må gjøre en bedre jobb, og jeg kan ikke se noen annen måte å se det på, sier han.

Både Acevedo og tidligere politisjef i Boston, Ed Davis, sier de ikke laster poltifolkene på bakken for det som skjedde, men at det var åpenbart at lederne i politiet har gjort grove feil i planleggingen.

– Var det en slags følelse om at «dette er en gjeng konservative, de gjør ikke noe slikt»? Det er mulig, sier Davis.

AP: Politisjefen slutter

Hærsjef Ryan McCarthy har uttalt at det var åpenbart at politiet mistet kontrollen da opptøyene brøt ut, og at det ikke eksisterte noen plan for å håndtere et slikt scenario. Den mektige demokratlederen Nancy Pelosi har krevd at sjefen for hovedstadspolitiet, Steven Sund, trekker seg fra jobben sin.

Fagforeningssjef Gus Papathanasiou i D.C.-politiet ønsker også at Sund erstattes kjapt, og forteller at de opplevde at betjenter ble stående uten forsterkninger eller nok utstyr til å møte demonstrantene:

– Vi kan ikke tillate at våre politibetjenter og lokalmiljøet de beskytter bli rammet av flere angrep midt i et lederskapsvakuum, sier han.

Ifølge nyhetsbyrået AP vil Sund gå av 16. januar.

– De voldelige angrepene på The U.S. Capitol ligner ikke på noe annet jeg har sett i mine 30 år i politiet, uttalte Sund i etterkant av stormingen.

Han mener de hadde en god plan for å håndtere en ytringsfrihetsdemonstrasjon, men at det ikke var det som møtte dem.

– Dette handlet ikke om å demonstrere for ytringsfrihet, dette var kriminell og opprørsk oppførsel, sier han.