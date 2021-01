Svahn testet negativt på koronatest nummer to – får gå fredagens renn

Torsdag ettermiddag kom nyheten om at Linn Svahn hadde fått påvist koronasmitte etter en hurtigtest. Sent torsdag kom beskjeden – Svahns PCR-test var negativ.

Sveriges skiforbund opplyste torsdag ettermiddag at en person i troppen hadde fått et positivt prøvesvar. Like etter ble det bekreftet at det dreide seg om Svahn.

Hun ble da isolert og ventet på resultatet av en PRC-test.

– Den vil verifisere om prøvesvaret stemmer, eller om det eventuelt kan være en falsk positiv, sa Sveriges landslagslege Per Andersson.

Sent torsdag kveld kom svaret. Testen var negativ og Svahn kan fortsette Tour de Ski. Hun vant de to første rennene og står på startstreken under fellesstarten fredag.

– Vi trodde og håpte at PCR-testen skulle være negativ. Klokken 22.30 kom beskjeden som gjør oss både lettet, men også ekstra klare for morgendagen, sier landslagstrener Anders Byström.

(©NTB)