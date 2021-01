Boeing betaler 4,2 milliarder kroner til pårørende etter 737 Max-ulykkene

Boeing er enig med det amerikanske justisdepartementet om å betale til sammen 2,5 milliarder dollar for å unngå en rettssak rundt de omstridte 737 Max-flyene.

Det skriver den amerikanske TV-kanalen ABC.

Flytypen 737 Max har vært satt på bakken i hele verden siden mars 2019 som følge av to ulykker som krevde totalt 346 menneskeliv. I oktober 2018 styrtet et 737 Max-fly som ble brukt av indonesiske Lion Air ned i Java-havet, med tap av 189 menneskeliv. I mars 2019 falt et Ethiopian Airlines-fly av samme type nærmest rett ned i bakken kort tid etter avgang fra Addis Abeba, og 157 mennesker omkom, deriblant norske Karoline Aadland.

Boeing sto foran en siktelse for bedrageriforsøk mot den amerikanske staten. En etterforskning har konkludert med at selskapet bevisst ga villedende informasjon til myndighetene som skulle godkjenne flytypen.

Som en del av en avtale med det amerikanske justisdepartementet betaler flyprodusenten 2,05 milliarder kroner i bot, 14,9 milliarder kroner i kompensasjon til flyselskapene som har måttet sette fly på bakken og 4,2 milliarder kroner i erstatning til de pårørende etter de to ulykkene.

I rettsdokumentene skriver statsadvokatene at Boeing satte «profitt foran ærlighet» og forsøkte å dekke over sannheten.

737 Max-flyene ble godkjent for flyging igjen i USA i november,