New York Times: Trump skal ha snakket om mulighet for å benåde seg selv

Det opplyser New York Times.

Det er til sine assistenter Trump har foreslått å benåde seg selv, ifølge to personer med kjennskap til samtalene.

Dersom Trump benåder seg selv, vil han slippe unna straffeforfølgelse for lovbrudd. Dette vil i så fall være et grep som markerer en av de mest spesielle utnyttelsene av presidentmakt i amerikansk historie.

Det er uklart om en president kan benåde seg selv, og ingen annen amerikansk president har tidligere forsøkt dette.

Flere samtaler siden valgdagen

I flere samtaler siden valgdagen har Trump fortalt rådgiverne at han vurderer å benåde seg selv. I andre tilfeller har han spurt om han burde gjøre det ,og hvilke konsekvenser det vil ha for han juridisk og politisk, ifølge de to kildene til New York times.

Det er for øvrig ikke kjent om forslaget er noe Trump har diskutert før eller etter stormingen av kongressbygningen onsdag.

Trump har lenge hevdet at han har makten til å benåde seg selv, og han har også vært overbevist om at hans motstandere vil gjøre det de kan for å ta ham så fort han forlater presidentrollen.

Aldri gjort før

Ingen president i amerikansk historie har benådet seg selv før, så den faktiske gangen i hvorvidt dette er lovlig har aldri blitt testet i rettssystemet.

Det er stor uenighet i hvorvidt domstolene vil anerkjenne handlingen, men det er derimot bred enighet i at en slik handling vil skape en farlig, ny presedens for en president, skriver New York Times.

I november uttalte Trumps tidligere advokat Michael Cohen at Trump kan komme til å benåde seg selv ved å la visepresident Mike Pence overta sjefsstolen den siste tiden.

Selv har presidenten myndighet til å benåde enkeltpersoner, og det har allerede vært spekulert i om han vil benåde sine nærmeste familiemedlemmer før han går av - allerede før de har rukket å gjennomføre noen lovbrudd.

Foreløpig har Trump benådet flere støttespillere.