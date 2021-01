Håndballgutta tapte for verdensmesterne

Danmark - Norge 31-28 (12-15)

De norske håndballgutta tapte den første VM-oppkjøringskampen mot Danmark 28-31 i Kolding torsdag kveld.

Norge ledet med tre mål til pause, men Danmark snudde kampen i løpet av tolv minutter av andre omgang. Landslagssjef Christian Berge mener det var en godkjent kamp fra hans gutter.

– Fordi vi finner en del ting å jobbe med, og da ser vi på det som en utviklingsoppgave for oss. Det hadde vært verre om vi spilte perfekt her. Vi skal tilbake på trening og jobbe steinhardt for Danmark om to dager og så Frankrike, sier Berge til TV 2.

Sander Sagosen er enig i vurderingen til sjefen.

– Vi må ha noe å rette på og vite at det ikke går av seg selv, og det fikk vi vite i dag. Vi fikk en fin pekepinn på hvor vi står. Dette laget skal vi slå utover i januar, sier Sagosen til TV 2.

Sagosen ble Norges toppscorer med åtte mål.

– Jeg skulle gjerne hatt seier på konto, så hadde jeg vært enda mer fornøyd. Det bærer preg av å være en treningskamp. Vi skulle lukket kampen da vi var oppe med fire mål, og vi hadde førsteomgangen ganske bra. Vi ble stresset og brente sjansene i andre omgang. De fikk trygghet bak der og Niklas Landin sto bra, sier Sagosen til TV 2.

Norge skal møte Danmark i en ny TV 2-sendt oppkjøringskamp lørdag, før VM-åpningen kommer mot Frankrike torsdag 14. januar. USA og Østerrike venter senere i gruppespillet for Christian Berges menn.



Myrhol: – Ikke drømmecomeback

Norge kunne glede seg over å ha Bjarte Myrhol, Henrik Jakobsen og Kent Robin Tønnesen tilbake. Kaptein Myrhol scoret tre på sju forsøk.

– Problemet er bare at jeg har lyst til å score mål på sjansene også, så det ble ikke drømmecomebacket som jeg hadde håpet på, men det var deilig å være på banen igjen, sier Myrhol til TV 2.

Tordentale fikk fart på danskene

Lagene fulgte hverandre som skygger i åpningen av kampen, men midtveis av første omgang og frem til pause var Norge foran. På det meste var den norske ledelsen på fire mål. Til pause var Norges ledelse på 15-12.

Danmarks landslagssjef Nicolaj Jacobsen var åpenbart ikke fornøyd med sitt lags angrepsspill, for i en timeout like før pause mente han det gikk for sakte.

– Det er gammelmannshåndball, freste Jacobsen til spillerne.

Det fikk fart på verdensmesterne.

Danmark var best i starten av den andre omgangen og utlignet til 17-17 seks minutter etter pause. Norge svarte med å gå rett opp i 20-17, men danskene snudde da Mikkel Hansen satte inn 22-21 etter 42 minutters spill.

Danmark var så oppe i en tremålsledelse på 24-21. Norge kom ikke nærmere enn ett mål bak og måtte se seg slått 28-31.

– Vi så flotte ting i første omgang og noen i andre, men vi ramlet ned en periode, brente skudd og slet for mye med dansk linjespiller, men det viktigste var at laget fikk en gjennomkjøring og at Christian Berge fikk prøvd en del spillere. Berge har sagt at Norge skal spisse mot Danmark på lørdag, og det gleder vi oss til, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.