Pelosi: – Trump må fjernes nå

Lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, ber om at det 25. grunnlovstillegget brukes til å fjerne Donald Trump som president.

– I går satte Trump i gang et angrep mot Kongressen. Det er et ubegripelig angrep på nasjonen og vårt folk. Jeg ber om at Trump fjernes umiddelbart, ved hjelp av det 25. grunnlovstillegget, sier Pelosi.

Det 25. grunnlovstillegget gir regjeringen og visepresidenten i USA muligheten til å fjerne sin egen president. Forslaget må ha støtte fra et flertall i regjeringen.

Pelosi sier videre at Kongressen bør vurdere mulighetene for en ny riksrettssak dersom grunnlovstillegget ikke benyttes.

– Presidenten i USA oppmuntret til et væpnet opprør mot Amerika. Han er en veldig farlig person som ikke kan få fortsette. Dette haster. Denne farlige mannen kan gjøre ytterligere skade på vårt demokrati de neste 13 dagene, sier Pelosi.

Hun sier også at hun venter et svar på om regjeringen og visepresident Mike Pence vil få Trump fjernet i løpet av dagen.

Ber om at Trump fjernes

Nancy Pelosi er dermed en av flere fremtredende amerikanske politikere som har bedt om at Trump fjernes som president.

Tidligere torsdag publiserte også det republikanske kongressmedlemmet Adam Kinzinger en video hvor han ba om at Trump avsettes ved bruk av det 25. tillegget.

Den republikanske senatoren Lindsey Graham, en av Trumps tidligere støttespillere, gikk torsdag selv imot presidenten, og minnet om hvem som faktisk vant det amerikanske valget.

– De tingene som har gått galt er kraftig overdrevet. Det er folk som gjør alt de kan for å overdrive disse tingene. Det må stoppe. Biden er den riktig valgte presidenten, og overgangen er i gang. Biden fikk flest stemmer, sier han.

Krever politisjefs avgang

Pelosi forteller også at hun har bedt om at politisjefen som var ansvarlig for sikkerheten ved kongress-huset om å melde sin avgang.

Fire personer døde, en av dem ble skutt og drept av politiet, da flere Trump-tilhengere brøt seg inn i kongresshuset i Washington D.C. for å protestere mot opptellingen av valgmannstemmer, onsdag.





Saken oppdateres!