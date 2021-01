Biden: – En av de mørkeste dagene i vår historie

– Onsdag var en av de mørkeste dagene i vår nasjons historie. Et angrep på demokratiet, på symbolet vårt på frihet, et angrep på vår lov, og mot vår rett til å velge vår leder, sier Joe Biden.

Det var en alvorstynget Biden som møtte pressen under en pressekonferanse torsdag kveld norsk tid. Onsdag kveld angrep en mobb Kongressbygningen, og kom seg helt inn i bygget.

– Det vi så var kaos. De var ikke demonstranter. De var en mobb. De var en mobb med terrorister, sier Biden.

– Så det komme

Biden var tydelig på den rollen han mener Trump har i opptøyene onsdag.

– Jeg skulle ønske vi kunne sagt at vi ikke så det komme. Men vi kunne se det komme. De siste fire årene har vi hatt en president som har vært tydelig på at han forrakter vår lov og vårt demokrati, og i går var en kombinasjon av dette. De angrep den frie pressen, og han fortsetter å kalle pressen for en folkefiende, sier Biden.

Han mener Trump selv oppfordret mobben til å angripe Kongressen.

– Jeg gikk til valg på vår nasjons identitet. Vi er et demokrati. Det er ingen president som er konge. Presidenten er ikke over loven, sier han.

Hvite privilegier

Biden fortalte at barnebarnet hans sendte et bilde onsdag kveld, som viste bevæpnet politi som slo ned på Black Life Matters-demonstrasjoner.

Ved Kongressen onsdag tok det lang tid før væpnet politi kom til stedet.

– Vi vet at dette hadde sett helt annerledes ut dersom det ikke var hvite som gjorde dette. Vi vet det er sant. Hele nasjonen vår så det. Gårsdagen viste en av de viktigste oppgavene vi har foran oss; vi må ha en likeverdig lov, et likeverdig samfunn, sier Biden.

Videre annonserte Joe Biden at han utpeker Merrick Garland som justisminister.

– Den jobben som skal gjøres i justisdepartementet framover vil være essensiell. Og han kommer ikke til å jobbe for meg, han skal jobbe for folket, sier Biden.

Med seg på laget i justisdepartementet får Garland Lisa Monaco, Vanita Gupta og Kristen Clarke.

En tydelig rørt Garland takket for minister-posten.

– Loven er like for alle, uavhengig av rase, og jeg skal kjempe for at dette skal bli bedre, sier han.