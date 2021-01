Spillerne uttrykker «ekstrem bekymring» – ber VM-arrangøren snu

IHF-president Hassan Moustafa har mottatt et brev fra Den europeiske håndballspillerforeningen, som ber om at det ikke blir tilskuere i VM likevel.

Det er åpnet for at 20 prosent av kapasiteten i VM-hallene skal benyttes.

Det har fått flere store håndballstjerner til å reagere. Blant dem er Norges Sander Sagosen, som mente det var pinlig.

TV 2 vet at president i Det internasjonale håndballforbundet (IHF), Hassan Moustafa, nå har mottatt et brev fra Den europeiske håndballspillerforeningen (EHPU), som har bedt ham om å droppe tilskuere i VM. Spillerforeningen skriver at de er ekstremt bekymret.

TV 2 har sett brevet, der spillerforeningen skriver at de er bekymret for at tilskuere på VM-tribunene vil øke risikoen for spredning av koronaviruset blant spillere, ledere og tilskuere.

Brevet er signert av blant andre Norges landslagskaptein Bjarte Myrhol.

Spillerne føler også at de som rollemodeller sender et dårlig signal i eget hjemland når de drar til et mesterskap med opptil flere tusen tilskuere på tribunen. Derfor ber de presidenten om å vurdere saken på nytt.

Dersom det fortsatt er et ønske fra IHF om tilskuere, ber spillerne om en tydelig protokoll på hvordan VM-kampene skal spilles med tilskuere.

IHF har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse.

Daglig leder i Elverum, Mads Fredriksen, bekrefter at de har mottatt brevet. Klubben har flere spillere i VM, inkludert tre i Norges tropp.

– Det er ikke diskutert i klubben, for brevet kom i ettermiddag, men personlig støtter jeg spillerne. Uansett hva resultatet blir så forventer jeg at IHF sørger for at det er trygt. Det viktigste for klubben er at spillerne kommer friske hjem, og ikke smitter andre i klubben og byen. Og at de er klare for kamp i februar, sier Fredriksen til TV 2.

Med 20 prosent av kapasiteten betyr det cirka 4000 mennesker ringside i den største hallen der blant andre Egypt og Danmark skal spille flere kamper tidlig i VM.