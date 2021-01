Ny medisin godkjent i Storbritannia: – Reduserer dødeligheten

Under en pressekonferanse torsdag kveld opplyser den britiske statsministeren Boris Johnson at en ny medisin mot sykdom knyttet til koronaviruset er godkjent.

Boris Johnson kunne under en pressekonferanse torsdag kveld opplyse om at Storbritannia har godkjent en ny livreddende medisin for pasienter med alvorlig covid-19-sykdom.

Dette er en medisin som er utviklet i Storbritannia.

– Medisinen Tocilizumab skal redusere dødeligheten hos en kritisk syk koronapasient med nesten 25 prosent. Den ble godkjent nå, og blir tatt i bruk gjennom NHS umiddelbart, sier Johnson.

Godkjenningen kommer etter at medisinen er blitt testet klinisk.

Johnson opplyser også at studiene tyder på at medisinen reduserer tiden i intensivavdelinger med inntil ti dager for pasientene.