Solskjær med enorme forventninger til Manchester Uniteds nyeste signering

Amad Diallo (18) har omsider skrevet under for Manchester United.

Manchester United bekrefter torsdag at stortalentet Amad Diallo har fullført sin overgang fra Atalanta.

Manchester United kjøpte 18-åringen på overgangsvinduets siste dag i oktober i fjor, men spilleren måtte bestå legesjekken, bli enig om de personlige betingelsene og få arbeidstillatelse før overgangen var fullført.

Diallo venter på få visum godkjent før han kan trene med laget.

Atalanta skal ha ønsket å beholde spilleren ut sesongen, men Manchester United ønsket ham på plass nå.

Solskjær har stor tro på Diallo

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær virker å være meget fornøyd med å få Amad Diallo på plass.

– Klubben har fulgt ham i flere år, og jeg har selv sett ham. Dette er en av fotballens mest spennende unggutter, sier Ole Gunnar Solskjær til klubbens nettsider.

Solskjær påpeker at Manchester United har en stolt historie med å utvikle unge spillere, og at alt ligger til rette for at Diallo skal ta de neste stegene på Old Trafford.

– Det kommer til å ta tid for ham å tilvenne seg, men hans hurtighet, blikk og dribleferdigheter vil hjelpe ham med overgangen. Han er en spiller med alle råmaterialene som trengs for å bli en viktig Manchester United-spiller de kommende årene, sier Solskjær.

Trekker frem Solskjær

Diallo har undertegnet en kontrakt som strekker seg frem til juni 2025.

– Etter å ha ventet siden sommeren, går nå drømmen endelig i oppfyllelse. Jeg er veldig ambisiøs, og det er så mye jeg ønsker å oppnå. Da jeg snakket med manageren, skjønte jeg at dette var den perfekte klubben, sier Diallo.

– Det er en veldig spennende tropp her med mange gode spillere. Jeg lover at jeg skal jobbe hardt hver dag for å lære fra dem og gjøre alt for å utvikle meg. Trenerne har vært fantastiske siden jeg signerte. Vi har holdt kontakten, og jeg har allerede fått mange råd, sier Diallo.

Diallo har spilt to kamper for Atalanta denne sesongen.