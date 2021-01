Tør ikke sende VM-spillerne til Norge – stiller med elleve debutanter

Hviterussland gjør som Norge og stiller med nødlandslaget på bortebane. Det øker sjansene for norsk seier betraktelig, mener TV 2s håndballekspert.

Se Norge mot Hviterussland på TV 2 og Sumo fredag fra klokken 18.00.

Av smittefrykt like før håndball-VM i Egypt sendte Norge sine rekruttgutter til Hviterussland for EM-kvalifiseringskampen tirsdag. Nødlandslaget ble sendt hjem med et 25-33-nederlag.

Fredag kommer hviterusserne til Nadderudhallen for «returkampen» mot det samme norske laget, men det blir med tilnærmet nytt hviterussisk lag.

Med VM-deltakelse like rundt hjørnet tar ikke Hviterussland noen risiko på smitte eller å havne i karantene. Kun én av Hviterussland-spillerne fra tirsdagens kamp med på flyet til Norge. Det er Eduard Yarash.

Hviterusserne gjør som Norge og stiller med sitt eget nødlandslag.

– Det øker Norges sjanser betraktelig, mener TV 2s håndballekspert Bent Svele.

I 15-mannstroppen som reiser til Norge er det elleve debutanter og kun fire spillere med landskamper på CV-en fra før: Barys Pukhowski (208), Viachaslau Saldatsenka (76), Aliaksei Shynkel (27) og Eduard Yarash (1).

Åtte av spillerne, inkludert alle fire med landskamper fra før, er imidlertid en del av den store, hviterussiske VM-bruttotroppen.

– Hviterussland har et helt annet lag enn på hjemmebane. I tillegg har Norge én kamp i beltet sammen nå. Nå har de fått trent sammen onsdag og torsdag med sikkert tre-fire balløker, så de er klart bedre forberedt enn sist, mener Svele.

– Det er alltid kult

Nødlandslagets Christoffer Rambo er spent på hva slags lag som venter.

– De kommer med et helt annet lag, og det er bare moro. Det er alltid kult. Da vet vi ikke hva som kommer. Vi må bare gjøre det vi selv kan, fokusere på oss selv og gjøre ting bedre enn sist, sier Rambo til TV 2.

Minden-spilleren, som til sommeren kommer hjem til Runar, føler resultatet med åttemålstap fra tirsdagens kamp ikke helt gjenspeiler prestasjonen.

– Vi er blitt enige om å holde mye høyere tempo, løpe mer kontringer og være mer konsekvente i forskjellige situasjoner. Det er på en måte en grense på hvor mye taktikk vi kan legge inn, sier Rambo, og sikter at til at de har hatt lite med tid, men ønsker ikke å bruke det som en unnskyldning.

TV 2s håndballekspert Bent Svele forventer å se et revansjesugent Norge, som har større aggressivitet og er bedre kollektivt, i tillegg til at de er mer tålmodige med ball offensivt.

– Ideelt sett skulle Norge tapt kampen i Hviterussland med to-tre-fire mål mindre med tanke på gruppeseieren i EM-kvalifiseringen, men vi vet hvor fort det går i håndball. Får de den flyten som de hadde det første kvarteret i Minsk mot bedre spillere, tar mulighetene i kontringene og får flyt i angrepsspillet, kan det gå, men det er klart at åtte mål er mye, sier Svele.

Stjernene tror på seier

Landslagskaptein Bjarte Myrhol tror rekruttgutta vinner fredag.

– Når du ser på den oppstillingen de starter med og de spillerne som kommer inn, er det spillere som spiller på det høyeste nivået, så jeg har ordentlig troen på seier på hjemmebane, sier Myrhol til TV 2.

Sander Sagosen sier seg enig med Myrhol.

– I bortekampen var nivåforskjellen litt stor. Det var bortebane og litt uvant oppladning med reise samme dag og tidlig opp. Når de har fått landet på norsk jord og hatt et par treninger, vil det være mer samspill der. Det var artig å se gutta. Det var artig å se de også blør for landslagdrakten. Jeg har stor respekt for den jobben som er gjort, sier Kiel-stjernen til TV 2.

Christian Berge sier det var både positivt og negative i første kamp.

– Du så ekspertisen de kommer med i Uladzislau Kulesh og Artsiom Karaljok, som er to verdensklassespillere som vendte kampen. Vi klarte ikke å stå imot, det var litt lite samhandling og litt lite trening sammen som gjorde at vi ble litt passive til tider, sier Berge til TV 2.

– Vi har diskutert litt frem og tilbake med trenerne om veien videre, og jeg tror det er en mulighet til å slå det laget på hjemmebane. Med litt trygge omgivelser og flere treninger tror jeg på en bedre prestasjon og et revansjesugent Norge, fortsetter den norske landslagssjefen.