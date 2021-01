Ruter ber folk unngå å reise kollektivt i helgen

De skriver på sine sider at det forrige helg var mange som ville ut i marka på helgetur, og at mange dermed benyttet seg av det kollektive tilbudet.

– I kombinasjon med svært mange feilparkerte biler og busser som ikke kom fram opplevde mange at det ble trengsel i kollektivtrafikken. Midt i en pandemi er dette selvsagt svært uheldig, skriver Ruter.

De oppfordrer alle til å legge helgeturen til nærområdet eller finne på andre aktiviteter, og ikke reise kollektivt.

– Det er fullt forståelig at folk har behov for å komme seg ut, men vi oppfordrer sterkt til ikke å benytte kollektivtrafikken til fritidsaktiviteter. Vi må alle bidra til at de som må reise kan gjøre dette på en trygg måte. Vi håper alle følger denne oppfordringen, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.

Selskapet opplyser at de ansatte i kollektivtrafikken gjør alt de kan for å opprettholde et trygt kollektivtilbud til de som er nødt til å reise kollektivt.