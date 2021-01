Intern Trump-strid: Jensen ut mot Tybring-Gjedde

– Trump må bære veldig mye av ansvaret for at dette skjedde. Han har åpenbart oppildnet til de voldelige opptøyene, sier Frp-leder Siv Jensen om angrepet på Kongressen.

– Det er sentrale politikere i Frp som har omfavnet Trump. Hvordan synes du det ser ut i dag?

– Jeg har aldri vært spesielt begeistret for det, verken fredsprisnominasjoner eller andre uttalelser. Det har også fått sine konsekvenser, sier Siv Jensen.

I dette intervjuet langer Jensen ut mot den amerikanske presidenten og tar avstand fra Trump-uttalelser fra sin egen utenrikspolitiske talsperson, Christian Tybring-Gjedde.

På spørsmål om Trump-omfavnelser fra Tybring-Gjedde «har vært Frps utenrikspolitikk», svarer hun kontant:

– Nei, det har det ikke vært.

– Det tar vi diskusjoner om på kammerset

Christian Tybring-Gjedde skrev dagen før valget at «Verden trenger Trump».

«Med Biden/Harris vil amerikanerne gå fra utadvendte optimister til sinte og aggressive pessimister. Ingen andre enn Donald Trump kan forhindre dette», skrev Frp-talspersonen på Facebook.

Skjermpdump Christian Tybring-Gjeddes Facebook.

– Jeg foreslår at du stiller spørsmålet til Christian Tybring-Gjedde om hans uttalelser. Frps utenrikspolitikk ligger fast. Det har den alltid gjort, og det kommer den til å fortsatt gjøre, sier Jensen om Facebook-kommentaren.

– Men Siv Jensen, han er din utenrikspolitiske talsperson. Da snakker han vel på vegne av partiet?

– Han snakker på vegne av partier når han følger partiets linje og politikk. Når det er fortolkninger av hva som skjer i det amerikanske valget har nok ikke det vært helt i tråd med det partiets linje har vært.

– Hva har du gjort med det, da?

– Det tar vi diskusjoner om på kammerset og ikke i TV 2.

USA-uttalelser en årsak til Oslo-oppgjøret

I desember ble Oslo Frp satt under administrasjon og fylkesleder Geir Ugland Jacobsen ble ekskludert.

27. november sa Ugland Jacobsen til VG at «valget var fikset». Jensen sier uttalelser om Trump var en årsakene til prosessen i Oslo.

– Det er jo sånn at tidligere fylkesleder i Oslo kom med noen uttalelser om Trump som vi opplevde som helt hårreisende, og var en av årsakene til at vi iverksatte prosesser i Oslo, sier Jensen.

– Det spørsmålet tar jeg avstand fra

– Mener du at politikere i ditt parti har spilt på noe av den samme splittelsen som Trump har gjort?

– Nei, og det spørsmålet tar jeg rett og slett avstand fra, sier Frp-lederen.

– Det spørsmålet?

– Ja, jeg synes det er ganske spesielt at du stiller et slik spørsmål i en situasjon der det utspiller seg alvorlige scener i USA. Det er scener som ikke skjer i Norge. Snarere tvert imot deltar Frp i det politiske ordskiftet og det har vi jammen meg tenkt å fortsette med, sier Jensen.

Fredsprisnominasjonen erkjenner Jensen at hun ikke likte.

– Det å nominere til fredspris er opp til hver enkelt og ikke en partipolitisk øvelse. Jeg ville ikke nominert Trump til fredsprisen.

– Men hva slags signal er det da? Han er jo utenrikspolitisk talsperson?

– Ja, men han har jo selv forklart dette i dag, og knytter det på ingen måte til siste dagers hendelser. Ifølge han handlet dette om Midtøsten, men det er nå hans vurderinger, som han må stå for selv.

Om Trump: – Uverdig

Siv Jensen mener Trump de siste dagene har opptrådt uverdig.

– Det er ikke verdig det vi har vært vitne til, så får vi se om han mener alvor med at det skal bli en fredelig overgang. Han har sagt så mye rart gjennom de siste ukene og månedene at man vet aldri. Han har ikke opptrådt mye verdig, nei.

– Hva tror du er årsaken til at det endte som det gjorde i går?

– Nei, jeg tror ikke det er noen enkel analyse av det vi ser i USA. Det skyldes mange år med et splittet folk, splittelse i partiene og med økende ulikhet og forskjell. Det er grunn til at Trump vant i sin tid og, det handlet om at middelklassen har stått for lenge uten å få økt lønn mens de så at en liten gruppe dro av med profitten hele veien.

– Har han vært med på å forsterke polariseringen de siste fire årene?

– Trump har holdt på som han har gjort. Det har vi alle vært vitne til i norske medier. Han har hatt en særegen måte å drive politikk på gjennom Twitter-meldinger og den måten å kommunisere på. Sosiale medier er sterke verktøy, men da må man vite hva man gjør når man bruker de, sier Frp-lederen.

Tybring-Gjedde: – Trump har gjort veldig mye bra

Christian Tybring-Gjedde mener Trump «har gjort veldig mye bra».

– Han setter amerikanske interesser først og sier at USA ikke har noen rolle som verdenspoliti. Det mener jeg er sunt og slik innstilling burde flere land ha. Jeg er enig med hans holdninger når det gjelder klimafanatismen. Han har ikke minst skapt arbeidsplasser, redusert skatter og avgifter, fått rekordantall svarte i arbeid og minimumslønningene har gått opp, sier Tybring-Gjedde.

Frp-talspersonen angrer ikke på nominasjonen.

– Nei, det gjør jeg ikke. Han var kvalifisert til det og fulgte Nobels testamente til punkt og prikke. Han trakk styrker tilbake fra Midtøsten, holdt fredsavtaler, inngikk fredsavtaler mellom Israel og landene rundt.

– Men i etterkant har han hatt en oppførsel som selvfølgelig diskvalifiserer han fra slike priser, til tross for at handlingen isolert sett kvalifiserer til det.

– Men han har vært en løgner?

– Løgner og løgner. Han har vel vridd på sannheten en rekke ganger, men mediene har ikke vært noe særlig bedre til å presentere hans politiske visjoner. Her tror jeg man skal splitte mellom medienes presentasjon av Trump, som har vært veldig ensidig, og hans halvsannheter.

Om Facebook-innlegget, hvor han hevdet at Biden og Harris ville føre til at «amerikanerne gå fra utadvendte optimister til sinte og aggressive pessimister», sier han:

– Jeg tror ikke de skaper noe samlet Amerika. Jeg er redd splittelsen øker.

Han omtaler Biden som kompromissvillig, men har lite til overs for den kommende visepresidenten.

– Kamela Harris og tre-fire andre i det demokratiske partiet er det motsatte og vil splitte samfunnet og fokusere på farge, rase og alt som er annerledes. Det er uheldig. Så tror jeg at en del av lovforslagene som blir fremmet for Kongressen kan skade mer enn det skaper samhold. Det er ikke slik at du gir folk alt gratis og tror det skal løse noe som helst. Du må ha en sunn konkurranse mellom ulike sektorer, sunn konkurranse innenfor offentlig sektor og privat sektor. Jeg er redd det forsvinner og det gjør at talentet i Amerika også reduseres. Får du gratis skolegang i Amerika vil professorenes kvalitet og evne til å undervise, til å være best i verden, forsvinne. Det tror jeg ikke demokratene ta innover seg.

PS! På Facebook i dag skrev Frp helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, dette: «Verden blir et farlig sted når konspirasjonsteorier og alternative fakta vinner over kunnskap og folkeskikk. Tenk at noen har fått seg til å nominere Trump til Nobels fredspris».