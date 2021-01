Mercedes har akkurat lagt et godt salgsår bak seg her hjemme, mest av alt takket være elbilen EQC.

I 2020 ble det solgt og utlevert rett over 3.600 EQC i Norge, noe som gjør den elektriske SUV-en til fjorårets 9. mest solgte bilmodell her hjemme.

I år lanserer Mercedes en annen, svært spennende elektrisk nyhet, nemlig EQS.

Dette blir et teknologisk flaggskip – og ikke minst får den et solid rekkevidde-løft, sammenlignet med dagens EQC.

Mercedes lover at kommende EQS skal klare minst 700 kilometer, på én lading.

Hyperscreen debuterer i EQS og tar Mercedes sitt MBUX-system et stort skritt videre.

Tidenes største skjerm

Det er enda ikke sluppet noen offisielle bilder av den produksjonsklare modellen, men i dag avslører Mercedes at EQS får en helt ny og gigantisk skjermflate, kalt «Hyperscreen».

I tillegg til en rekke nye funksjoner, blir også det visuelle helt nytt.

Visuelt vil den store, buede skjermenheten strekke seg over nesten hele dashbordets bredde, fra venstre til høyre A-stolpe.

Dette blir også tidenes største skjermenhet på en serieprodusert Mercedes-modell.

Nye MBUX Hyperscreen vil i tillegg gi føreren en helt ny brukeropplevelse, takket være kunstig intelligens.

Programvaren er i stand til å lære, tilpasse innhold og gi personlige forslag til mange infotainment-, komfort- og kjøretøyfunksjoner.

Dette er konseptversjonen av EQS.

Egen skjerm til passasjeren

Med et såkalt «første-lag» behøver man ikke å bla gjennom undermenyer eller gi talekommandoer som på dagens infotainment-system.

De viktigste applikasjonene tilbys alltid på det øverste nivået, basert på situasjon og kontekst. På denne måten skal antall trykk føreren må gjennomføre reduseres og dermed vil også sikkerheten økes.

Passasjeren foran vil også ha sitt eget visningsområde, hvor man både kan styre ulike funksjoner, som radio og navigasjon. Her skal det også tilbys underholdning, med disse funksjonene vil kun være tilgjengelig innenfor landsspesifikke lovbestemmelser.

– MBUX Hyperscreen kommer til å bli en teknologisk spydspiss for EQ-serien, sier Kjetil Myhre, konserndirektør i Mercedes-Benz personbil hos Bertel O. Steen.

Bursdags-påminnelser

Mercedes understreker at de mest brukte applikasjonene Navigasjon, Radio / Media og Telefoni vil være sentralt tilgjengelig på skjermenheten – med full funksjonalitet.

I tillegg vil systemet vise proaktivt de riktige funksjonene til rett tid for brukeren, støttet av kunstig intelligens. Over 20 ytterligere funksjoner - fra det aktive massasjeprogrammet til bursdagspåminnelser - vil automatisk komme opp som forslag når de er relevante for kunden.

Et annet eksempel på forslag som kan dukke opp, er hvis du alltid ringer til en bestemt venn/familiemedlem på vei hjem på tirsdagskvelder. Da vil du få en påminnelse om å ringe tilsvarende den ukedagen og på samme tid på dagen. Dette kjenner vi også igjen fra blant annet iPhone.

