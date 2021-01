22 000 livsfarlige vogntog fikk kjøreforbud av Statens vegvesen

ÅNESTAD KONTROLLSTASJON (TV 2): Den røde stripa på skjermen alarmerer Statens vegvesen om mulig livsfarlig vogntog som må stoppes for kontroll.

– Rødt flagg på kjøretøy betyr at den er registrert med alvorlige mangler i tidligere kontroller eller har fått kjøreforbud, forteller seniorinspektør Jan Erik Nybroen i Statens vegvesen.

Han og kollegene på Ånestad kontrollstasjon på fylkesvei 3/25 mellom Hamar og Elverum får hjelp av skiltscannere og en database med tungbilverstinger til å plukke ut moduskandidater.

– Nummergjenkjenningen er koblet opp mot databasen og igjen gir oss beskjed at kjøretøyet skal inn for kontroll. Slik er vi i stand til å luke ut de som ikke har noe på veien å gjøre forklarer Nybroen.

Alvorlige mangler

Kollega Steinar Kroken mener systemet er forskjellen på liv og død i trafikken.

– Det er et veldig godt verktøy for å luke ut de som ikke skulle ha vært på veien. Den jobben vi gjør ut mot trafikksikkerhet har en betydning for samfunnet, mener seniorinspektøren.

For den ferske statistikken til Statens vegvesen viser at ca 500 000 tunge kjøretøy var innom en kontrollstasjon fjor. Av disse ble 79 000 plukket ut for en grundigere kontroll, og 22 000 av disse fikk kjøreforbud i 2020.

– Bremser som ikke virker, last som ikke er sikret og sjåfører som ikke er uthvilt er blant de mest alvorlige og farlige tingene vi avdekker i kontrollene, sier avdelingsdirektør Kjetil Wigdel i Statens vegvesen til TV 2.

Halvparten av kjøreforbudene knytter seg til overlast eller manglende sikring.

– Kjøretøy som er lastet for tungt kan få endret kjøreegenskapene og bli en fare i trafikken. Dårlig lastesikring kan også få fatale følger ute på veien og det er viktig at vi slår ned på dette, sier Wigdel.

Nummergjenkjenningen er også knyttet opp til de ulike transportselskapene.

– Vi opplever også sjåfører som er glade for å bli stoppet fordi de blir presset av arbeidsgivere til å kjøre med kjøretøy som ikke er i orden, forteller Kjetil Wigdel.

Utlendinger verst?

Dårlig skodde vogntog - spesielt på vinterføre - har vært en gjenganger. Nå ser Statens vegvesen en bedring.

– Det har blitt veldig mye bedre, sier seniorinspektør Steinar Kroken.

TEKNISK SJEKK: Statens vegvesen sjekket i fjor 500 000 tunge kjøretøy. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

I fjor var det 316 kjøretøy som ble holdt igjen på grunn av for dårlige dekk og 3 574 fikk gebyr av samme årsak.

I en årrekke har utenlandske vogntog hatt et nokså frynsete rykte på norske veier. Ifølge Statens vegvesen har det bildet endret seg.

– Bruddene vi avdekker fordeler seg nå ganske jevnt. Når det gjelder kjøre- og hviletid er det like mye brudd hos norske som hos utenlandske. Det samme gjelder på teknisk standard på kjøretøyene, sier Wigdel.