Svensk skistjerne testet positivt for koronaviruset

Det opplyser Sveriges skiforbund. Den positive prøven kom etter en testrunde onsdag.

«Personen er isolert i påvente av at resultatet blir verifisert av en PCR-test», står det i en pressemelding.

Landslagslege Per Andersson bekrefter at det dreier seg om Linn Svahn, som innledet Tour de Ski med to strake seirer.

Svahn viser ingen symptomer på koronasmitte.

– Linn er veldig avslappet rundt denne hendelsen, og jeg har hatt mange samtaler med henne. Hun føler seg veldig bra og synes kroppen reagerer bra. Det er tydelig at dette er en veldig uheldig situasjon, men hun har håndtert dette eksemplarisk, sier Andersson, ifølge Aftonbladet.

Endelig svar er ventet å komme før starten går på fredagens etapper i Val di Fiemme.

Senere på ettermiddagen opplyser Det finske skiforbundet på Twitter at to personer i deres tropp har testet positivt for koronaviruset. Også disse har tatt hurtigprøve og venter på endelig svar på PCR-testen.

Flere svensker kan stoppes

Andersson kan ikke utelukke at flere svensker kan bli nektet å stille til start på fredagens etappe på grunn av nærkontakt med Svahn.

– Vi vet hvem som har vært i Linns nærhet, og vi har en plan som vi følger nå. Vi har en god oversikt over hvem som potensielt kan være utsatt for smitterisiko, sier Andersson.

Den positive testen kan få store konsekvenser for Sveriges tour.

– Hvis den ordentlige testen også viser seg å være positiv, vil det bety at alle nærkontakter må i karantene og dermed ikke er med videre. Det kan gjøre at mange svenske løpere og støtteapparat forsvinner ut av touren, sier TV 2s langrennekspert Petter Soleng Skinstad.

– Jeg regner med at Linn Svahn også deler rom med en lagvenninne. Hun ble helt sikkert kjørt i en bil fra Toblach til Val de Fiemme sammen med trener og smører. Da er retningslinjene klare på at disse skal i karantene, og det vil dette påvirke flere enn bare Linn Svahn, sier Skinstad.

– Må på jobb

Tidligere i uken testet Frankrikes herretrenere Alexandre Rousselet og Cyril Burdet positivt for koronavirus. Begge måtte forlate Tour de Ski.

Norge har droppet Tour de Ski-deltakelse på grunn av koronasituasjonen.

– Noen vil mene at dette er et bevis på at Norge gjorde det rette?

– I påvente av at resultatet fra den nye testen kan man gjerne si at dette bekrefter at Norge gjorde det rette, men det er jeg ikke enig i. Her er det snakk om profesjonelle løpere, ledere og støtteapparat som må på jobb under strenge smitteverntiltak på lik linje med alle andre som jobber. Toppidrett lar seg ikke gjennomføre med hjemmekontor. En snekker kan ikke ha hjemmekontor. Det kan heller ikke langrennsløperne, sier Skinstad.

– Jeg har stor respekt for Norges avgjørelse om å bli hjemme. I Norge har landslaget og løperne råd til å la være, men de aller fleste andre land er hundre prosent avhengige av å møte på jobb for å få lønn, dekke forpliktelser og ikke minst skaffe seg VM-kvalifisering og fremtidig støtte, fortsetter han.