– Da jeg spurte om vi kunne dele seng, så var du ikke vond å be

Selv om Linni Meister og Svein Østvik kjemper hver for seg om en plass inne på Farmen-gården, ble det mye latter, massasje og god søvn når venneparet delte seng sammen inne på Torpet.

Tirsdag neste uke blir modell Linni Meister (34) og TV-profil Svein Østvik (59) å se på TV-skjermen igjen, denne gangen som utfordrere i Torpet kjendis.

Samtidig som tolv kjendiser våren 2020 har kjempet om kampen for tilværelsen på Lundereid gård utenfor Kragerø, har nemlig Meister, Østvik og artist Mira Craig (38) flyttet inn på Torpet kjendis for å prøve å kjempe seg inn på Farmen-gården.

Selv om Meister og Østvik har vært venner i nesten 15 år, visste de ikke at de skulle møtes igjen inne på Torpet.

– Vi har vært så mye sammen, så Linni var kanskje den siste jeg tenkte at jeg skulle møte der, sier Svein Østvik til God morgen Norge.

– Men jeg må jo si at hun reddet veldig mye, hun er jo helt rå den dama. Så det var fantastisk at det var hun jeg møtte, fortsetter han.

Se hele intervjuet øverst i saken!

– Sinnssyk påkjenning

Alle de tre utfordrerne har tidligere også deltatt i Farmen kjendis. Linni Meister er glad for at det var Svein Østby hun møtte inne på Torpet, etter å først ha vært i tvil om å takke ja til å delta.

Selv om venneparet er glade i dyr, bød det å drifte en gård på mange utfordringer. For mens man på Farmen er tolv stykker om arbeidsoppgavene, er man kun tre personer på Torpet.

– Det er en sinnssyk påkjenning både psykisk og fysisk. Så det å på en måte ha et «familiemedlem» rundt meg der inne det reddet alt. For det var litt av en utfordring, sier Meister.

Svein Østvik er enig med medutfordreren sin, og forteller at det som er spesielt med Torpet og Farmen er at alle sidene ved deg kommer frem når du blir sliten.

– Det å ha en du vet du kan snakke med alt om, som på en måte har noe av det samme humøret, energien og gleden. Som tør å tulle litt, og få snudd tunge stunder til noe fint. Det var helt utrolig, sier Østvik.

Sovnet på magen til en ku

Selv om det til tider er tøffe arbeidsoppgaver å utføre på Torpet, blir det også tid til litt kos med dyrene.

Da Svein Østvik deltok i Farmen kjendis for to år siden fikk han et godt forhold til dyrene på gården. Også på Torpet kjendis får han god kontakt med dyrene, denne gangen spesielt med ei ku.





– Jeg sovnet jo på magen til ei ku, sier Østvik.

– Det stemmer det, ler Linni Meister før hun fortsetter:

– Ja, du healet den fordi den var veldig dårlig i magen.

– Ja, vi drev med healing og mye rart da. Men så plutselig bare lå jeg der, også var den helt rolig. Jeg var jo litt redd i begynnelsen. Men så la jeg meg ned, også plutselig bare sovnet jeg, forteller Østvik, som selv beskriver den spesielle opplevelsen med kua som «helt rått».

Avkrefter romanserykter

Svein Østvik sovnet også ved siden av Linni Meister under oppholdet på Torpet kjendis. Venneparet delte nemlig seng under oppholdet.

– Jeg hater å sove alene når jeg kommer til et helt nytt og ukjent sted. Svein er jo som sagt en storebror, en veldig sånn trygghet. Så da jeg spurte om vi kunne dele seng så var du ikke vond å be. Det var så trygt og godt, så vi sov veldig godt alle nettene vi var der inne, sier Meister og smiler bort på Østvik.

– Det ble faktisk veldig naturlig etter hvert, sier Østvik før han fortsetter:

– Selvfølgelig tenkte jeg at nå ligger jeg i seng med Linni Meister, det er liksom ikke helt dagligdags. Men det ble jo helt fantastisk. Også drev vi å masserte hverandre og kilte hverandre i søvn.

Linni Meister bekrefter at Svein Østvik er veldig god til å både massere, heale og kile. Og selv om venneparet avkrefter eventuelle romanserykter dem imellom, lover Linni Meister at seerne får se blod, tårer, svette og mye latter når de kjemper sammen på Torpet.

Se Farmen kjendis og Torpet kjendis på TV 2 og TV 2 Sumo tirsdager og onsdager.