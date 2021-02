I midten av desember rullet de første utgavene av den kinesiske elbilen Xpeng i land i Drammen. De første kundene fikk bil akkurat i tide til julefeiringen.

Xpeng er nytt bilmerke, grunnlagt så sent som i 2014. Nå er de altså klare for å innta Norge. Og det gjør de i første omgang med to modeller: SUVen G3 – og sedanen P7.

Sistnevnte lover vi å komme tilbake til med en test av, ganske snart. Du kan i mellomtiden lese mer om den her.

Men akkurat nå, skal det handle om G3. SUVen som det ventelig skal bli tusenvis av på norske veier det neste året.

Vi kjørte den såvidt allerede i sommer, men da hadde vi den bare noen få timer.

Denne gangen tester vi den skikkelig, på norsk vinterføre – i sprengkulde!

Nytt bilmerke: Norge får verdens første butikk

Ingen tvil om at vi fikk testet Xpeng G3 på skikkelig norsk vinterføre. I testperioden var det også kaldt - med temperaturer stort sett rundt 10 minusgrader.

Hva er nytt?

Det er Zero Emission Mobility som er den norske importøren av Xpeng i Norge. Enn så lenge er det kun to forhandlere – i Lørenskog og Bodø – men det jobbes med å få inn flere. Merket er også representert i flere norske byer via samarbeidspartnere.

Når det gjelder service og vedlikehold, skal det skje via Mekonomen, som har 350 verksteder spredt rundt i hele Norge.

Norske bilkjøpere har alt vist at de ikke er redde for å kjøpe bil fra et merke uten lang historie. Bare se på Tesla-suksessen de siste årene. Da det ble kjent at Xpeng kom til Norge, kom også reservasjonene raskt.

Stilig interiør – og vi liker at det er en skikkelig midtkonsoll mellom forsetene.

G3 har batteripakke på 66,5 kWt, og en oppgitt rekkevidde på 450 kilometer, målt etter WLTP-metoden. Elmotoren er foran, og er på 197 hk, mens dreiemomentet er 300 Nm. Det er ikke mulig å få G3 med firehjulsdrift.

0-100 km/t tar 8,6 sekunder, og toppfarten er 170 km/t.

Det er to utstyrsnivåer: Smart og Premium. Prisene starter på 358.000 kroner – mens toppmodellen koster deg drøyt 20.000 kroner ekstra.

I krasjetesten til Euro NCAP endte den opp med fem stjerner, og du får fem års garanti på bilen – og åtte år/160.000 kilometers garanti på batteriet.

Det er forøvrig ikke bare designgrep som minner om Tesla. Xpeng er nemlig en aldri så liten teknologibombe, også:

– De sier for eksempel selv at de har tatt selvkjørende egenskaper enda lenger enn Tesla.

– Bilen kan parkere selv, og blir oppdatert trådløst. Oppdateringene omfatter alt fra selvkjørende egenskaper til ulike tjenester i infotainmentsystemet.

– Xpeng har utviklet et eget infotainmentsystem, Xmart OS In-car Intelligent System. Her får du en rekke smarte tjenester, inkludert avansert talestyring (som enn så lenge ikke er helt på plass for norsk tale). Systemet benytter seg også av kunstig intelligens – som skal gjøre bilbruken enda mer tilrettelagt.

Her snakker vi panoramautsikt. Ingen tvil om hvem som var inspirasjonen for denne frontruta, som minner mistenkelig om den du finner i Tesla Model X.

Her kommer de første Xpeng-bilene i land i Norge

Hva er styrker og svakheter her?

Etterhvert som elbilene har kommet på markedet, har stadig mer handlet om teknologi. Nå skal bilene kunne kjøre omtrent av seg selv, i alle fall når loven tillater det. Xpeng er kanskje ferske på markedet, men de er på ingen måte beskjedne på nyutvikling. La oss ta et eksempel: På taket kan du få et kamera, som både filmer og tar bilder.

Kameraet kan snu seg 360 grader, og det kjenner igjen gestikulering. Det betyr at du kan stå utenfor bilen, og ved hjelp av ulike tegn, få kameraet til å følge deg når du går rundt bilen. Du kan selvsagt også få kameraet til å ta bilder av deg, når du står utenfor. Det kan i tillegg styres ved hjelp av en app.

Det fungerer imidlertid ikke som et dashcam, og registrerer for eksempel ikke de siste sekundene i forbindelse med en ulykke.

Det er verdt å merke seg at Premium-utgaven, med kamera på taket, naturlig nok ikke er mulig å kombinere med takstativ. Du får heller ikke hengerfeste på noen av variantene av G3.

Rekkevidden blir redusert vinteren. Våre tester viser at du kan forvente et forbruk på 1,84 kWt per mil, ved normal kjøring i 10-13 minusgrader. Vi ville vært litt forsiktige med å beregne noe særlig mer enn 300-340 kilometers rekkevidde, når forholdene er såpass vinterlige.

Og skal du kjøre i Eco-modus, blir det ganske kaldt. Da er nemlig klimaanlegget ikke særlig aktivt. Så hvis du ikke har kledd deg godt, og har hansker, blir det utrivelig.

Fronten ser ganske sporty og tøff ut.

Akkurat klimaanlegget er for øvrig litt tregt, også når bilen ikke står i eco-modus. Det blir særlig et savn, siden du ikke får varme i rattet. Det er neppe tilfeldig at bilens klimaanlegg var stilt inn på 25 grader, da testbilen ble hentet.

Og som alltid: Kjører du på motorvei, øker forbruket fort. Vi ender på drøyt 2,1 kWt per mil – på motorveien mellom Drammen og Lørenskog. Deler av den strekningen har 100 km/t-grense.

Når det gjelder hurtiglading, er ikke G3 på nivå med de beste. Den bruker Chademo-kabel og klarer "bare" å ta imot 50 kW. Det er halvparten av biler som for eksempel Peugeot e-2008, mens Tesla kan ta opptil fem ganger så rask lading!

Hjemmelading går i opptil 7 kW. Det er på nivå med mange andre.

På veien er G3 trygg og god å kjøre. Komforten er bra – og støynivået akseptabelt. Noe dekkstøy blir det, men ikke veldig påtrengende.

Du kan aktivere Sport-modus, som gir en mer vektet styring og full effekt ved gasspådrag. Selv om den da kjennes ganske kvikk, er aktiv kjøring ikke G3s paradegren. Til det er styringen fortsatt for vag, tyngdepunktet for høyt og understellet ikke stramt nok.

Vi bruker også tid på å venne oss til bremsene, som tar brått. Etterhvert blir vi mer fortrolig med dem, og det blir ikke så mye rykk og napp.

Den adaptive cruisecontrolen er litt "nervøs" – og virker som den gjør ørsmå justeringer hele tiden. Mulig dette er noe som lett kan fikses med en trådløs oppdatering, men det er litt irriterende.

En detalj, som trolig også kan fikses via en trådløs oppdatering: Lysene på bilen, og skjermene i bilen, blir stående på, hvis du glemmer å låse dørene. Og bilen låses heller ikke av seg selv, når den har stått en stund uten å bli låst av eier. Samme utfordring får du hvis du ikke lukker en av dørene skikkelig. Da får du ikke låst – og alt av lys blir stående på.

Xpeng er tydelig på at de betrakter bilen som premiumbil. Den er jo også fullastet med tech. Men en del hardplast og litt enkle løsninger rundt midtkonsollen, gjør at du er et godt stykke unna å kunne kalle det premium.

Vi irriterer oss også over biler hvor rattet kun kan justeres i høyden, og ikke dybden. Heldigvis finner vi en god kjørestilling, likevel, og setene er meget gode.

Bagasjerommet er ikke så stort – men du får stablet litt i høyden, og det er et lite ekstra rom under gulvet. Dessverre er det ikke noe frunk foran. Det er et savn, med tanke på lagring av ladekabler.

De første bilene til Xpeng ble levert til norske kunder før jul

Hva koster den?

Det er i utgangspunktet to priser å forholde seg til 358.000 og 379.000 kroner. I utgangspunktet ville nok de fleste valgt toppmodellen. Men siden den ikke kan kombineres med takboks, er det nok en del som går for grunnmodellen.

Hvem er konkurrentene?

Det er for eksempel Nissan Leaf, nye Kia e-Soul og Hyundai Kona. Fordelen til disse, er naturligvis at de gjennom flere år har opparbeidet seg et kundeforhold til norske kjøpere.

Bli enda bedre kjent med Xpeng G3 her

Star Wars? Neida, det er bare kameraet på taket av Xpeng G3. En artig og annerledes løsning – men kommer du til å bruke den? Om ikke annet, perfekt til "car spotting"!

Vil naboen bli imponert?

Du får i alle fall oppmerksomhet med et kamera på taket! Det merker vi godt i testperioden. Her er det mange som lurer på om det er Google-Maps-bilen som kommer rullende.

Selve designet er fint nok. Vi ville imidlertid styrt unna "munnbind"-fargen som er på testbilen. Du kan for eksempel få G3 i en tofarget variant: Svart tak, kombinert med blå eller rød lakk. Det ser tøft ut.

At bilen er såpass høy gir god plass, men får den samtidig til å se litt "på stylter", ut.

Derfor er denne meldingen på norske malt på en kai i Kina

Det er bare å bli vant med dette synet. Xpeng G3 kommer til å gjøre seg gjeldende på registreringsstatistikken.

Broom mener:

Sett i lys av rekkevidde, utstyr og ikke minst avansert teknologi, er Xpeng en meget interessant nykommer. Den kjører bra, plassen er god i forhold til bilens størrelse – og den er rimelig priset.

Joda, det finnes noen svakheter. Lav kapasitet på hurtiglading vil nok bli et tema, for de som kjører mye og langt. Og noen engasjerende bil å kjøre, er den ikke. Dessuten Xpeng nye på markedet, med den usikkerheten det medfører.

Men dette tror vi mange lever greit med. Xpeng kommer til å gjøre seg gjeldende på registreringsstatistikken framover. Bare vent og se ...

Honqui er et annen navn du kanskje bør lære deg

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide, kan leserne selv fortelle om sine erfaringer med bilen sin. Så langt har vi fått inn over 10.000 omtaler!

Xpeng er fortsatt såpass ferskt på markedet i Norge, at det ikke ligger inne noen omtaler, enda. Du kan bli den første! Klikk her for å legge inn omtale - det tar bare noen minutter.

De digitale instrumentene har høy oppløsningen, og det er ryddig og gode menyer. Igjen, har du kjørt Tesla, vil du kjenne deg igjen, her.

Denne bilen finnes det bare én av

Xpeng G3 Motor: Elektrisk Effekt: 145 kW (197 hk) / 300 Nm. Batteri: 66,5 kWt. Hurtiglading: Chademo 50 kW Rekkevidde: 450 km (WLTP) 0-100 km/t: 8,6 sek. Toppfart: 170 km/t Lengde x bredde x høyde: 445, 160, 182 cm. Vekt: 1.637 kg Bagasjerom: 380 / 760 liter Pris fra: Kr. 398.000 kroner Pris testbil: 419.000 kroner

Visste du at:

– Infotainmentsystemet i G3 kommer med varsling, både med et lite pling og en gul varslingsmelding, når du nærmer deg en skole. Smart!

– Xpeng ble grunnlaget så sent som i juni 2014

– I Kina er det allerede solgt godt over 20.000 Xpeng G3

Dette må du vite om Xpeng G3

Video: Slik var vår aller første kjøretur i Xpeng G3:

Xpeng: Helt nytt bilmerke i Norge: Her er dommen