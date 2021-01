Tysk klubb vil hente Mats Møller Dæhli

Mats Møller Dæhli har havnet ute i kulden i belgiske Genk, men nå virker ting å være i ferd med å løse seg for nordmannen.

TV 2 får nemlig bekreftet at tyske Nürnberg har vist konkret interesse for nordmannen.

Den tyske klubben, som ligger på 11. plass i 2. Bundesliga, ønsker å hente nordmannen i dette overgangsvinduet.

Hovedpersonen selv har ikke besvart TV 2s henvendelse om sin klubbframtid, men etter den såkalte Nødlandslaget-kampen mot Østerrike - der han var kaptein - la ikke han skjul på at han hadde vært inne i en tøff periode.

–Ja. Det har vært en tøff høst, også for meg personlig. Så nå er jeg rørt og stolt av laget. At jeg får være kaptein for Norge i en slik type kamp, og at vi står opp på denne måten, det er helt fantastisk, sa Møller Dæhli til TV 2.

I tillegg til personlige årsaker, har Møller Dæhli slitt med spilletid. Etter en frisk start i Genk, endte han ute i kulden fra og med den 8. serierunden.

Vil ikke gi slipp på han

Riktig nok var Møller Dæhli tilbake i troppen til Genk sist helg - altså i den 19. serierunden.

Det er nok årsaken til at klubbsituasjonen til Møller Dæhli fortsatt ikke har løst seg: Selv om tyske Bild hevder at Genk ønsker å fjerne nordmannen fra lønningslistene, får TV 2 opplyst at Genk ikke uten videre skal ønske å gå slipp på nordmannen.

Genks sportsdirektør Dimitri De Condé har ikke besvart TV 2s henvendelse om saken.

Det tyder imidlertid på at ting er i ferd med å skje for Møller Dæhli: Enten nærmer han seg mer spilletid i Genk, ellers fortsetter han karrieren i en ny klubb.

Og hvis sistnevnte skjer, er tysk fotball og Nürnberg foreløpig det mest opplagte alternativet. Også klubber som St. Pauli og deres erkerival Hamburg vist interesse tidligere.

Mats Møller Dæhli er opprinnelig Lyn-gutt, men ble tidlig snappet opp av Manchester United. Siden har han vært innom Molde, Cardiff, Freiburg og St. Pauli.