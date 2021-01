Politiet advarer: Ikke trykk om du får denne meldingen

«Hei Morten, dette er for å bekrefte passet ditt. Fyll ut skjemaet for å motta samtales for instruksjoner.»

Slik lyder en av SMSene som har blitt sendt til norske numre de siste dagene, opplyser politiet i en pressemelding.

I meldingen er det også langt ved en lenke, og politiet ber nordmenn som får denne meldingen, om å ikke trykke på den.

Hvis du får en SMS fra det som kan se ut som politiet eller andre offentlige etater, er det viktig å sjekke avsenders nummer. I eksempelet til politiet, var nummeret fra Estland.

– Politiet vil ikke be deg svare eller legge informasjon gjennom en SMS. Dette er forsøk på såkalt phishing. I tillegg er det viktig å sjekke eventuelle nettadresser det linkes til. Vær oppmerksom på at det kan være falske nettsider, som ved første øyekast kan se ekte ut, sier politiet.

Politiet skriver at det er ingen av deres systemet som er blitt påvirket av phishing-forsøket. Dersom du mottar en slik SMS i forbindelse med at du har bestilt time til nytt pass, er det i så fall rent tilfeldig.