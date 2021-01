En av testbilene som vakte aller mest oppmerksomhet i fjor, var den rampete og digre SUV-en, Mercedes-AMG GLE 53 Coupé.

Dette er en bil veldig mange har en mening om. Det handler i all hovedsak om coupé-designet.

Noen elsker det og syns bilen fremstår mer sportslig. Andre igjen synes det klassiske SUV-karosseriet ser bedre ut.

I løpet av denne testperioden er det overraskende mange, som helt uoppfordret, snakker om utseende på bilen.

Alt fra mormor til tilfeldige folk på bensinstasjonen kommenterer den:

– Yo, fet Merce! (Ungdom på bensinstasjon i Oslo).

– Jøss, det var litt av en form... Men jeg har sans for den store grillen! (Mormor utenfor leiligheten i Fetsund).

Vi får la det bli nok om designet i denne omgang. I stedet skal du få bli med på tur – når vi kjører den bøllete SUVen på skikkelig, norsk vinterføre.

GLE 53 Coupé er en voksen SUV med sine nesten fem meter i lengderetning.

Sportslig, men komfortabel

Med AMG-logo på bakluka, er det fort gjort å tenke stivt understell og hardbarka, sportslige kjøreegenskaper.

Det er også tilfellet på GLE 53. Men det som skiller den fra en rekke andre, mer hard core AMG-modeller, er at denne bilen også har ivaretatt komforten.

Hekken på nyeste generasjon GLE Coupé har blitt langt frekkere å se på, kontra forrige versjon.

Her har AMG-ingeniørene balansert et sportslig DNA med komfortable landeveisegenskaper.

Hvis jeg hadde eid en hytte, hadde dette vært den perfekte bilen opp dit i helgene.

På motorveien er bilen en milsluker. Her kan du slappe av med massasje i setene og la deg fascinere over hvor bra Led Zeppelins fjerde album fra 1971 er over Burmester-anlegget.

Når du har tatt av motorveien, og er over på de svingete fjellveiene, setter du bilen i sportsmodus. Du demper faktisk vokalen til Robert Plant og lar heller AMGs eksosanlegg fortsette festen. Smellene fra pottene kommer like raskt som stortromma til John Bonham.

Les full test av GLE 53 her

På innsiden serverer Mercedes en god dose luksus. Her holder kaffekoppen seg varm i de tempererte koppholderne, mens du kan velge mellom en rekke ulike massasjeprogram.

Liker seg i snø

Turen til hytta (jeg ikke eier) går overraskende fort i GLE 53 – i den forstand at tiden flyr av gårde.

Dersom du slår av ESP-systemet, tillater AMG deg å ha full kontroll over alle de 435 hestekreftene. Selv med firehjulsdrift er det uproblematisk å logre litt med hekken, dersom du går inn for det.

Her står bilen i laveste posisjon. Men ved hjelp av luftdemperne, kan den heves 55 mm dersom du møter på litt ugreie brøytekanter.

Mye av forklaringen ligger i AMGs fullt variable 4Matic-system. Her sendes kreftene i hovedsak til bakakslingen, men så fort bilen skjønner at du trenger mer feste foran, skyves kreftene dit, umiddelbart.

GLE 53 er en diger bil, som egenvekten på drøyt 2,2 tonn fint bekrefter. Men til tross for det, oppleves bilen leken under småaktiv kjøring på snøkledde fjellveier. Mye av æren for det, er nettopp 4Matic-systemet, som altså prioriterer kraftleveransen til bakhjulene.

Etter en gøyal klatreetappe i fjellheimen, oppdager vi selvfølgelig at det ikke er brøytet de siste meterne opp til hytta.

Heldigvis byr ikke det på nevneverdige problemer for GLE 53. Det er nemlig lite å si på fremkommeligheten i løssnøen. Naturligvis spiller dekkene en viktig rolle her. De suger seg fast til snøen, etter at det øverste pudderlaget er blåst av banen.

BMW X6: En av bilene du enten elsker – eller hater

Selv om taklinjen faller ganske markant på coupéen, er plassen innvendig god. Bagasjeromsvolumet varierer fra 655-1.790 liter, avhengig av om du legger ned baksetene.

Dyr moro

La det ikke være noen tvil om at det finnes andre biler som tar deg langt billigere opp til hytta.

GLE 53 er tørst. Det laveste forbruket vi klarer å oppnå er 0,9 liter/mil. Men da skal du kjøre ubehagelig forsiktig.

Du må regne med litt bensinforbruk. På akkurat denne turen endte vi på 1,56 liter/mil.

Bruker du bilen slik den er ment, ligger forbruket på alt fra 1,2 – 2,5 liter/mil. Men så får du også valuta for alle bensinpengene:

Rekkeseksmotoren yter 435 hk og 520 Nm. GLE 53 er også utstyrt med et såkalt 48-volts mildhybridsystem. Det innebærer at en liten elmotor bidrar med opptil 22 hk og 250 Nm ekstra, over korte perioder. I tillegg driver 48-voltssystemet en elektronisk kompressor – som mater luft til turboene på lave turtall. På den måten skal man unngå turbolag.

Testbilen har en frisk startpris på godt over 1,5 millioner kroner. I tillegg har den ekstrautstyr for nesten 250.000 kroner. Dermed ender sluttprisen på ganske solide 1.794.000 kroner.

(Saken fortsetter under faktaboksen)

Dette ekstrautstyret utgjør nesten 250.000 kroner 846 Stigtrinn, P60 AMG Nattpakke, U78 AMG performance eksosanlegg 14U Smartphone integrasjonspakke, 256 AMG TRACK PACE, 311 Tempererte koppholdere, 463 Head-up Display, 810 Burmester® surround sound system, 883 Servolukking av dører, 897 Trådløs lading av mobiltelefon, H31 Listverk i eik, P20 Kjøreassistentpakke Plus, P47 Parkeringspakke med 360° kamera, P54 Alarmpakke, P68 Varmekomfortpakke, 399 Multikonturseter foran med massasje, 550 Tilhengerfeste med tilhengerstabilisering

Lanserer et av verdens mest avanserte ratt

Fronten er mildt sagt aggressiv, godt hjulpet av Panamericana-grillen.

Et kinderegg av en bil

Nå har vi kjørt SUV-kongen til Mercedes på både sommer- og vinterføre. Og konklusjonen må være at dette er et kinderegg av en bil.

I baksetet er det lite å si på plassen. Her kan hele familien fint dra på tur.

Den er komfortabel, sportslig og ikke minst har den godt med plass – tross den fallende taklinjen.

Normalt er vi fan av kompromissløs kjøreglede i en AMG-modell, selv om det ofte går hardt utover komforten. Men i en stor og høyreist SUV som GLE Coupé, syns vi Mercedes har balansert oppsettet godt.

Her får du både hverdagskomfort, samtidig som du kan ha det fryktelig morsomt på mer svingete veier.

Og for å avslutte med en aldri så liten Led Zeppelin-referanse til: Bak rattet i GLE 53 er det bare å «Ramble on»!

Vi dro på langtur med nye E-Klasse som dieselhybrid - les testen

Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupé Motor: 3 liter, rekkeseks bensin Effekt: 435hk/ 520 Nm 0-100 km/t: 5,3 sekunder Toppfart: 250 km/t Snittforbruk: 1,05 liter/mil Girkasse: AMG Speedshift TCT 9G Egenvekt: 2.250 kilo Pris fra: 1.548.900 kroner Pris testbil: 1.794.00 kroner

Se stort bildegalleri av bilen her:

Se testen av storebror GLS – med største dieselmotor og en egen hoppefunksjon: