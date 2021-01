Veteranen inne på månedens lag

Se TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik ta ut månedens femmer i videovinduet over!



Hver måned plukker TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik ut sin favorittfemmer fra Fjordkraft-ligaen. Her er et utdrag av Ereviks valg og argumentasjon for uttaket i desember:



Keeper:

Henrik Holm, Stavanger Oilers



– Med kun 1,37 i innslupne mål i snitt og en redningsprosent på hele 94,9 har Henrik Holm ingen ved siden av seg og ingen over seg når månedens målvakt skal plukkes ut.



Back:

Tommy Taimi, Vålerenga



– Det ble hele 13 poeng på finnen i desember. Det er mest av samtlige backer.



Back:

James De Haas, Stjernen



– Fire pluss syv, totalt elleve poeng hadde canadieren i desember. Han kan i tillegg skilte med pluss 10 som er mest i hele ligaen, riktignok sammen med Oiles-spiller Chris Rumble.



Forward:

Patrick Thoresen, Storhamar



– Tre scoringer, ni assists, tolv poeng og pluss seks har det blitt på veteranen i desember. Storhamar går som ei klokke og har vært veldig solide. Har tatt over tabelltoppen fra Frisk Asker med solid spill fra blant andre Thoresen.



Forward:

Tim McGauley, Stjernen



– Kan skilte med fem scoringer og ni assist og hele 14 poeng i desember i tillegg til pluss seks. Han hadde tre av fire spillemål i romjulen mot rival Sparta. Og det er nok det antageligvis for å bli helt blant Stjernen-fansen til evig tid.



Forward:

Martin Gran, Lillehammer



– Gran med syv scoringer i desember. Det er faktisk mest i hele Fjordkraft-ligaen, riktignok delt med Mikael Zettergren i Storhamar. Har i tillegg pluss syv i desember og det er topp 5 i ligaen.