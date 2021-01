Drepte ekskona fire dager etter skilsmisse – sendte bilder før han ble tatt

En mann i 30-årene erkjenner at han tok livet av ekskona på Romerike i april i 2019. Stridsspørsmålet i rettssaken er om han planla drapet eller ikke.

– Min klient erkjenner straffskyld for forsettlig drap, og det har han gjort siden første avhør, sier den drapstiltalte mannens forsvarer, advokat Thomas Øiseth.

Det var om morgenen den 1. april i 2019 at han drepte sin tidligere kone med mer enn 40 knivstikk. Kvinnen i 30-årene døde av skadene etter kort tid.

Tiltalte er også anklaget for trusler mot avdødes nye kjæreste. Det skjedde da kjæresten kom til stedet kort tid etter at tiltalte ble pågrepet.

FORSVARER: Advokat Thomas Øiseth sier at hans klient erkjenner drapet, men nekter for å ha drept med overlegg. Foto: NTB

Ifølge tiltalen uttalte mannen blant annet følgende til den nye kjæresten:

«Jeg kommer uansett til å bli sluppet fri en gang i fremtiden. Det være seg 10 år, vil jeg uansett bli sluppet fri til slutt... jeg lever for å ta deg», eller lignende.

Hele eller deler av dette utsagnet skal være tatt opp i et lydklipp som påtalemyndigheten vurderer å legge frem når rettssaken begynner i Nedre Romerike tingrett til uken.

Sendte bilder

Den drapstiltalte mannen og den avdøde kvinnen ble separert i 2015, men ble formelt skilt 27. mars i 2019 - fire dager forut for drapet.

De har ett felles barn. I tiden før drapet hadde de to kontakt, samtidig som kvinnen hadde fått seg ny kjæreste.

AKTOR: Statsadvokat Trude Antonsen. Foto: NTB

Innledningsvis etterforsket politiet saken som et mulig æresdrap, men ifølge statsadvokat Trude Antonsen er det ikke funnet beviser for dette.

– Påtalemyndighetens syn er vi står overfor et overlagt drap, sier Antonsen.

Med det mener hun at tiltalte planla drapet, og at det ikke er begått i affekt. En gjennomgang av tiltaltes telefon, som blant annet inkluderer søkehistorikk på Internett, vil være blant bevisene i saken.

Etter drapet, og like før han ble pågrepet, sendte tiltalte bilder av avdøde til flere personer.

– Forferdelig belastning

Forsvarer Øiseth opplyser at hans klient nekter for å drept med overlegg.

– Dette vil bli tema i retten, sier han.

I rettssaken, som skal gå over fem dager, er det kalt inn en rekke vitner. Blant disse er en kvinne som ble øyenvitne til drapet, som skjedde delvis inne i en leilighet og delvis i en svalgang i boligblokka.

Det vil også bli ført beviser knyttet til når og hvordan tiltalte skaffet drapsvåpenet.

Hilde Mo er bistandsadvokat for tiltalte og avdødes felles barn. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Advokat Olav Arnfinn Ramel Haaland er bistandsadvokat for avdødes bror og far. Sistnevnte kommer til Norge fra Nederland for å følge saken.

– Det har vært en forferdelig belastning for ham å stå i dette, sier han til TV 2.