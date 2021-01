Ber om kortere skoledager for å unngå utbrente lærere: – Vi strekker ikke til

Forslaget fra Utdanningsforbundet møtes med skepsis hos Guri Melby (V) - som foreslår mer hjemmeundervisning under pandemien.

– Jeg tror det kan være nødvendig både å redusere åpningstider i barnehagen, og undervisningstimer eller dager, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet til TV 2.

Dette blir «særlig viktig» for skoler og barnehager i områder med stort smittetrykk, ifølge Handal.

– Der er dette en nødvendighet, ikke noe man ønsker seg, sier lederen til TV 2.

Handal presiserer at forslaget han presenterer til TV 2 sitter langt inne, men siden pandemien ser ut til å vare langt ut i 2021, ser han ingen utvei.

Lærerforbundet i Danmark la frem et lignende forslag 6. januar.

Vil ha mer hjemmeundervisning

Utdanningsminister Guri Melby (V) vil heller gi skolene mulighet til mer hjemmeundervisning.

– Forslaget vi jobber med nå er å se på hvordan vi kan gi kommunene og skolene mer fleksibilitet til å bruke litt mer hjemmeundervisning, også når man er på gult nivå, sier Melby til TV 2.

Gult nivå betyr blant annet at klasser må holdes adskilt både inne og ute.

Vil beskytte læringen

Barnehageansatte og grunnskolelærere, spesielt i Oslo-området, har høyere forekomst av koronasmitte enn gjennomsnittet, ifølge FHI.

I ti måneder har lærerne sjonglert alt fra smitteutbrudd og kohorter til gjentatte karantener og hjemmeundervisning.

Men utdanningsministeren er skeptisk til kortere åpningstider i barnehage og redusert skoletilbud for å få ned arbeidsmengden.

- Vi må gjøre det vi kan for å opprettholde et best mulig opplæringstilbud til barn og unge, enten de går i barnehage eller skole. Vi må sikre tilnærmet fullverdig opplæring, sier Melby.

Frykter enda mer jobb

Et av tiltakene for å unngå utbrente lærere, som utdanningsministeren foreslo 18. november, er mer avlastning fra lærerstudenter. Men når TV 2 besøker Kleppestø Ungdomsskole på Askøy utenfor Bergen, er rektoren skeptisk.

– Jeg tror ikke forslaget er så realistisk, sier Hanne-Guri Hellevang, rektor på Kleppestø ungdomsskole.

Hun frykter oppfølging av studentene vil føre til enda mer jobb for lærerne. Det skolen trenger er flere kvalifiserte lærere og mer tid til planlegging og administrasjon under pandemien, ifølge Hellevang.

Hun får støtte fra flere av ungdomsskolens lærere.

– Jeg tror veldig mange går hjem og er frustrerte, og føler at man ikke har gjort en god nok jobb. Vi strekker ikke til, sier Terje Johansen.

– Dårlig idé

Også Høgskolen på Vestlandet, som utdanner lærere, er negativ til Melbys forslag.

– Hvis det går på bekostning av studiets innhold i dag, så er det ikke en god idé, sier Asle Holthe, dekan for lærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet.

Mange studenter jobber allerede som vikar og har praksis under utdanningen. De har ikke kapasitet til mer, ifølge Holthe.

– Det vil kunne føre til forsinkelser i studieløpet, som er uheldig for studentene og kommunene. Mange kommuner mangler godkjente lærere, sier han.

Melby sier studentene selvsagt skal prioritere utdanningen først.

–Men mange lærerstudenter har ekstrajobber på pub, butikk eller sånne ting. De kan heller bruke tiden på å jobbe ekstra i skolen, sier Melby.

Steffen Handal fra Utdanningsforbundet er sterkt bekymret for den langvarige belastningen på lærerne under pandemien.

– Hvis vi har utslitte folk i barnehager og skoler, vil det kunne ha dramatiske konsekvenser på sikt.