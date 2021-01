Valgte å reise hjem fra Jakten: – Forstod at vi passet bedre som venner

I mandagens episode var det to nye friere som måtte pakke bagen og forlate sine respektive bønder, da de siste endelige valgene i Jakten på kjærligheten ble tatt.

Hos fulltidsbonden Christoffer Trøseid (28) fra Nord-Odal ble det ikke et vanlig valg. Han satt igjen med kun én frier på gården, etter at Lisbeth Dørmænen (25) innrømmet at følelsene hun hadde var av det vennskapelige slaget.

Dørmænen valgte å trekke seg fra programmet, og dermed ble Ingri-Eline Vik (20) hans siste frier.

KUN VENNSKAPELIG: Lisbeth Dørmænen valgte å forlate gården i programmets tredje siste episode. Foto: TV 2

Kun vennskapelige følelser

Til TV 2 forteller 25-åringen fra Vestre Jakobselv at hun tidlig i programmet merket at det ikke var en «match».

– Jeg forsto at vi passet bedre som venner etter å ha flyttet inn på gården. Samtidig føler jeg ikke at jeg var til hinder for de andre jentene som skulle prøve seg, sier Dørmænen, og fortsetter:

– Jeg kunne sikkert innledet til den samtalen litt tidligere, men det var alltid noe som foregikk, eller at de andre jentene trakk seg. Jeg hadde lyst at Christoffer og jeg skulle avslutte med en god tone, og finne tid til å ta en ordentlig samtale hvor vi kunne snakke åpent. Derfor følte jeg dette var det rette tidspunktet, forklarer hun.

Trøseid fikk besøk av fire friere på gården, og tidligere i sesongen har både Line Wisth (26) og Hanne Prestegård (23) valgt å reise hjem.

Fortsatt singel

Dørmænen synes oppholdet på gården i Nord-Odal var en fin og god opplevelse, og hun er glad de kunne avslutte det som venner.

– Vi var alle sammen på en fjelltur i sommer. Vi fire damene dro med Christoffer på tur til Galdhøpiggen. Utenom det har jeg ikke hatt noe kontakt med ham, sier 25-åringen.

Dørmænen bor i dag i Lillehammer kommune og arbeider som vernepleier. Hun innrømmer også at hun fortsatt er singel.

– Jeg bruker lang tid på å få følelser. I det siste er det ikke noe jeg har prioritert. Man får ta det når det kommer. Kanskje man en gang må ty til Tinder, avslutter hun og ler.

BONDEN OG TO FRIERE: Jakten-bonden Christoffer Trøseid (28) sto igjen med frierne Lisbeth Dørmænen (25) og Ingri-Eline Vik (20) til slutt. Foto: TV 2

– Ingen sure miner

For kornbonden Andreas Lillevestre (24) falt valget på frieren Sigrid Livik (23) fra Meråker, og dermed måtte Bodil Undersåker Skaslien (21) forlate Steinkjer-gården.

– Jeg har ingen sure miner. Jeg ble skuffa akkurat der og da, men det gikk relativt raskt over. I dag er jeg veldig glad for at jeg fikk delta i en slik produksjon og bli kjent med folk. Jeg har lært veldig mye om meg selv. Det var en fin opplevelse, sier 21-åringen til TV 2 over telefon et halvt år etter deltakelsen.

VENNER: Bodil Undersåker Skaslien ble ikke valgt av bonden Andreas Lillevestre. Foto: TV 2

– Blitt gode venner

Skaslien, som til daglig studerer til å bli lektor i kroppsøving og idrettsfag, sier at hun gjerne ville gratulert Livik før hun måtte forlate gården.

– Sigrid og jeg ventet på hvert vårt sted før valget. Jeg ble hentet inn først, og fikk ikke møtt Sigrid etter at jeg ble valgt bort. Det synes jeg var veldig rart. Vi har blitt gode venner, så det var leit å ikke få gratulert henne, sier hun.

BONDEN OG TO FRIERE: Jakten-bonden Andreas Lillevestre sto igjen med frierne Bodil Undersåker Skaslien og Sigrid Livik til slutt. Foto: TV 2

Fortsatt på leit etter kjærligheten

21-åringen fra Frosta i Trøndelag har fortsatt kontakt med Livik – og har sammen med henne også møtt Lillevestre etter avskjeden i juli.

– Alle vi frierne har fortsatt litt kontakt gjennom en felles gruppesamtale. Sigrid bor også i Trondheim, så det har vært lett å møtes.

– Hvordan var det å møte Andreas igjen?

– Sist vi møttes så valgte han meg bort, så det var litt rart – men ingen dårlig stemning. Det var fint å treffe ham igjen. Vi møttes som venner, så det var litt godt.

Skaslien hadde aldri trodd hun skulle melde seg på TV 2-programmet. Hun beskriver opplevelsen som både rar og artig – og sier hun fortsatt er singel og på jakt etter kjærligheten.

Trine og Ronnys valg

Tidligere har TV-seerne fått se at Vågå-bonden Trine Turtum (25) valgte frieren Olav Åsen Haugsgjerd (31), mens bonden Ronny Stokland (39) fra Jæren valgte Camilla Jensen (29) til slutt.

JAKTEN-PAR: Trine Turtum og Olav Åsen Haugsgjerd. Foto: TV 2 JAKTEN-PAR: Ronny Stokland og Camilla Jensen. Foto: TV 2

JAKTEN-PAR: Christoffer Trøseid og Ingri-Eline Vik. Foto: TV 2 JAKTEN-PAR: Andreas Lillevestre og Sigrid Livik. Foto: TV 2

Jakten på kjærligheten ble spilt inn sommeren 2020. Det er først om to uker, da sesongens siste episode blir sendt på TV 2, at bøndene og frierne kan avsløre hvordan det går med kjærligheten i dag.

Se Jakten på kjærligheten mandag klokken 20.00 på TV 2, eller når du selv ønsker på TV 2 Sumo.