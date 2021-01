Sverre reiser fra utested til utested for å helle øl ut i sluket: – Gjør litt vondt

I Oslo har to av tre stengt dørene og ølet er gått ut på dato. Nå renner millioner av kroner ut i sluket.

– Det er ikke noe hyggelig syn, sier øl-entusiasten Sverre Andreassen.

Aldri før har han hatt dette som arbeidsoppgave i sin tid som tekniker for Ringnes. Nå går dagene med til å kjøre fra utested til utested for å helle ut fulle tønner med utgått øl.

UTGÅTT PÅ DATO: Tusenvis av liter renner ut i avløpet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV

– Jeg må jo si at jeg er middels interessert i øl siden jeg har denne jobben, sier Andreassen.

– Hvordan er det da å se så mye øl gå rett ned i sluket?

– Det gjør litt vondt.

Stengte dører

I starten av det nye året er to av tre barer og restauranter stengt i Oslo. Det melder Næringsetaten, som har tallene fra kommunens kontrollører.

Utelivssjefen Karl-Henning Svendsen sier at det er mange følelser i bransjen nå.

– Mange har bygd opp en stor gjeld. De er standhaftige, og prøver å finne løsninger for å overleve. Men jeg er bekymret for det som vil komme.

Han er leder av Noho Norway som eier 13 barer og restauranter. De fleste har vært stengt siden det ble innført skjenkestopp i Oslo 9. november.

Nå har øl verdt flere millioner kroner gått ut på dato. Det gjør vondt verre.

Tusenvis av liter i sluket

Samme dag som TV 2 er hos The Dubliner i Rådhusgata i Oslo skal 1000 liter øl tømmes ut i det kommunale avløpet.

– Det er en verdi mellom 150.000 til 200.000 kroner som går i sluket bare i dag, sier Svendsen.

De neste ukene vil hans utesteder tape opp mot 20.000 liter øl som har kostet 1,5 til 2 millioner kroner. Det kommer i tillegg til det som allerede har gått ut på dato.

– Vi har allerede kastet verdier for mellom fem og seks millioner kroner.

Svendsen mener dette er et eksempel på kostnader som bør kompenseres for at bransjen skal komme seg gjennom pandemien.

SUR OG GRÅ: – Denne ølen hadde kundene reagert på, sier tekniker Sverre Andreassen. Ditlev Eidsmo / TV 2

To tanker i hodet

Svendsen mener regjeringen må klare å ha to tanker i hodet når smittetallene øker.

– Vi må stenge og stramme inn. Men regjeringen må samtidig komme med en kompensasjon som er stor nok til å redde de levedyktige bedriftene.

Dagens kompensasjonsordning varer ut mars 2021. Den dekker opptil 80 prosent av faste, unngåelige kostnader hvis omsetningsfallet er på 30 prosent eller mer.

Neste utbetaling kommer 18. januar.

Ordningen gjelder ikke tap av varer, permitteringskostnader og ekstra utgifter som måtte til på grunn av nye smitteverntiltak.

– Jeg vet at det er mange som sliter økonomisk og som er usikre på om de vil åpne dørene igjen. Det er trist fordi mangfoldet og kulturtilbudet til våre gjester er i fare nå.

– Det verste vi har opplevd

Oslo mikrobryggeri åpnet i Bogstadveien i 1989, og er Skandinavias eldste.

– Vi har holdt det gående siden da, i gode tider og dårlige tider. Vi har vært utenfor skjenkeringer før, men dette er jo åpenbart det verste vi har opplevd, sier eier Fritjof Boye Hungnes.

Mikrobryggeriet hadde åpne dører helt frem til alkoholforbudet.

STENGT: Det er lenge siden disse glassene har vært brukt på Oslo mikrobryggeri. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Det var mest for å være til stede og ta vare på stamgjestene våre. Så ble det bråstopp rett før den viktige julesesongen.

Julesesongen er den viktigste perioden for mange i serveringsbransjen.

– Den holder oss i live resten av året, for det er da vi tjener pengene våre, sier Hungnes.

Dermed ble julebrygget som lages på huset urørt. En mager trøst er at deres øl blir bedre med tiden.

– Det har så høy alkoholstyrke at den kan lagres i årevis. Så når vi forhåpentligvis kommer i gang igjen, vil vi ha en fantastisk årgangs-øl å servere.

En gjeldsbombe

Han fortviler allikevel når han hører hvor store summer som renner ut i sluket nå.

– Det er jo en katastrofe, for det er veldig mye penger det er snakk om, sier Hungnes.

Nå er han bekymret for den store gjelden flere har opparbeidet seg på grunn av utsatte avgifter i form av moms, alkoholavgift og arbeidsgiveravgift.

– Den dagen staten skal kreve inn det, så tror jeg vi får et kjempeproblem. Det er ingen som har ressurser til å klare det, sier Hungnes.

– Så må vi i gang igjen på et punkt, og vi må ha en løsning på gjeldsbomben til staten.

Han foreslår blant annet å gjøre om gjelden til et langsiktig lån på ti år.

– Blør sakte i hjel

– Vi har en gårdeier, som er veldig tålmodig. Ellers hadde det vært kroken på døra for lenge siden.

Skal man opprettholde bransjen slik den er i dag, så må det komme en målrettet støtte, mener han.

– Størrelsen på kompensasjonsordningen gjør at man blør sakte i hjel. For den er langt fra nok til å holde utestedene i live.

Hungnes påpeker at ingen har lyst til å bli rike på støtte, men tror Norge er tjent med å opprettholde den profesjonelle bransjen som nå finnes.

– Det som har preget bransjen de siste årene er at det har blitt veldig profesjonalisert. Det er veldig mange dyktige aktører inn i bildet som starter spennende steder og tenker kultur, samtidig som de tenker business. Faren er at alt dette skal gå tapt.