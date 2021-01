– Jeg har nesten ikke sovet. Jeg er glad foreldrene mine ikke lever

Norsk-amerikanske Rebecca Segebarth mener 6. januar var en trist dag i USAs historie. Nå er hun bekymret for landets fremtid.

– Jeg har nesten ikke sovet i natt. Jeg har fryktet akkurat noe sånt, men i det lengste gått og og håpet at fornuften ville seire, sier Rebecca Segebarth til TV 2.

Segebarth er født i USA, men har bodd mange år i Norge. TV 2 snakket med Segebarth og hennes ektemann Donald Osthoff flere ganger i forbindelse med valget. Segebarth er demokrat, mens Osthoff er republikaner.

– Jeg kjenner ikke igjen landet mitt. Don er nokså enig med meg i det, sier Segebarth.

Demonstranter gjorde hærverk i Kongressen. Foto: Andrew Harnik / AP

– Vi kan ikke være overrasket

Onsdag kveld norsk tid var Kongressen i gang med å formelt godkjenne Joe Biden som USAs neste president.

Kongressens medlemmer måtte imidlertid avbryte arbeidet og hasteevakuere da oppildnede Trump-tilhengere brøt seg inn i bygningen.

Segebarth mener onsdagens hendelser var den mest tragiske utviklingen USA kunne hatt.

– Jeg er enig med dem som sier at vi ikke kan være overrasket. Men det gjør det ikke noe mindre vondt å se på.

– Glad foreldrene ikke må se dette

Segebarth understreker at det høye konfliktnivået i hjemlandet ikke er noe som bare har oppstått over natten.

– Helt fra Trump kom inn i bildet, har det vokst fram et samfunn der vi stadig mer splittes. Det går ikke lenger an å snakke sammen for å finne løsninger. Vi er ikke engang enige om hva som er fakta, sier Segebarth.

Hun mener problemene stikker dypt.

– Dette har bygget seg opp over mange år. Utdanningen i USA, som før var best i verden, har blitt tragisk. Folk er ikke i stand til å tenke rasjonelt eller utøve kildekritikk uansett hvilken siden de er på.

Norskamerikaneren mener det som nå utspiller seg er virkeliggjøringen av hennes verste frykter.

– Jeg er glad foreldrene mine ikke lever og må se dette. De opplevde andre verdenskrig, og det hadde vært forferdelig for dem å se landet de slåss for på denne måten.

Det amerikanske ekteparet Donald Osthoff og Rebecca Segebarth bor i Norge - han republikaner og hun demokrat. Her avbildet før valget, hvor demokrat Segebarth i utgangspunktet støttet Bernie Sanders. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Vil revurdere det amerikanske passet

Soldater fra nasjonalgarden og andre føderale myndigheter måtte sendes til Kongressen for å få slutt på «okkupasjonen». Minst fire personer mistet livet som følge av opptøyene.

Segebarth er bekymret for USAs fremtid.

– Jeg tror vi har bygget opp så grunnleggende splittelse og hat at vi ikke klarer å bli kvitt det igjen så lett. Jeg frykter vi vil se flere slike scener.

Hun kaller 6. januar 2021 en trist dag i amerikansk historie.

– Det kommer til å ta lang tid å komme over det, hvis vi noen gang gjør det. Det gikk kaldt nedover ryggen min da jeg skjønte hva som skjedde. Hvem som skulle trodd vi ville få se noe sånt.

Akkurat nå mener Segebarth at Norge representerer hennes verdier bedre enn USA.

– Dessverre. Jeg har bodd her lenge og blitt veldig norsk, og har tenkt på å søke om norsk pass. Jeg har hatt en avtale med Don om å ikke gi fra meg det amerikanske passet, men i går kveld sa jeg til Don at det var noe jeg måtte revurdere.

Lover fredelig maktoverdragelse

Når det gjelder Trump, er ikke Segebarth i tvil om hva hun mener må skje.

– Han må avsettes umiddelbart. Og så må han tiltales for forræderi, intet mindre. Hadde hvem som helst andre gjort det han har gjort, hadde det vært konsekvensen.

Hun mener republikanerne nå har et ansvar for å rydde opp.

– Jeg har alltid vært demokrat, men har likevel kunnet ha gode diskusjoner med republikanere. Men nå har de et kjempestort ansvar for å ha tillatt at noe slikt kan skje.

Torsdag formiddag norsk tid godkjente Kongressen og visepresident Mike Pence formelt Joe Biden som vinner av presidentvalget.

Avtroppende president Donald Trump og påtroppende president Joe Biden. Foto: Brendan Smialowski / Jim Watson / AFP

Donald Trump lover en fredelig maktoverdragelse.

– Til tross for at jeg er fullstendig uenig med utfallet av valget, og jeg har fakta på min side, vil det bli en ryddig maktovertakelse 20. januar, sa Trump i en uttalelse fra Det hvite hus.