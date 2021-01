Marie (43) tok kraftige økonomigrep – dette er hennes beste råd

Marie Olaussen brukte penger uten å huske hva det gikk til. Hun hadde verken mye klær i skapet eller en «fet» bil, men hun hadde for stort hverdagsbruk.

– Jeg hadde ikke kontroll, innrømmer 43-åringen.

Det viktigste Olaussen gjorde var å erkjenne at hun var i trøbbel og å rydde opp i det.

Etter å ha «vunnet det første poenget» ved å anerkjenne problemet, begynte jakten på løsningen. Den fant hun i nettbanken.

– Svaret på hvor pengene går finner de fleste i nettbanken. Det er det beste stedet å begynne. Finn ut hvor mye som kommer inn og hvor mye som går ut, oppfordrer Olaussen.

Dette ble starten på Olaussens snuoperasjon, som har resultert i boken «Hvordan bli rik på et år» og Instagram-kontoen med samme navn.

Beste råd til bedre økonomi

Tobarnsmoren oppfordrer til å finne ut hva dine faste utgifter er, slik som lån, forsikringer, telefon, internett også videre.

– Alle disse utgiftene går det an å senke. Husk at det er vi som er kunden og har mulighet til å prute på renta og forsikringskostnadene. Dette er ting som må betales og bør derfor prioriteres, konstaterer hun.

Olaussen mener det er mye penger å hente på andre ting, som mat, klær og kos.

– Få oversikt over hvor mye du bruker på disse tingene, og tilpass det deretter til din egen økonomi.

Selv om du må stramme inn på noen områder når man rydder i økonomien, mener Olaussen at det er viktig å bevare gleden.

– Rydd vekk det unødvendige forbruket, men rydd plass til kaffekoppen fra kafeen din, om den er viktig for deg.

– Det skjer ikke av seg selv

Olaussen legger ikke skjul på at det er hardt arbeid å spare penger, men nødvendig.

– Det skjer ikke av seg selv. Personlig måtte jeg inn i nettbanken hver eneste dag for å se hva jeg hadde brukte penger på, forteller hun.

– Sjekk at du ikke har brukt mer enn du trodde. Skriv en forbruksliste over dine innkjøp, slik at du ser hva pengene går til.

Å få oversikt over inntekter og utgifter, å prioritere hva du skal bruke penger på og å kutte på det du ikke må ha, er Olaussens beste råd – uavhengig av hva slags økonomi du har.

Dersom du er en av dem som har fått bedre råd under koronapandemien, på grunn av lavere bankrente, mindre reising, færre restaurantbesøk eller andre årsaker, oppfordrer Olaussen å legge til side penger med et fast sparetrekk.

– På dette året har jeg fått en trygg og god bufferkonto på 70.000 kroner, og har byttet leiligheten min til et hus med hage og plommetrær fra 60-tallet – det er rikdom for meg, forteller hun med et stort smil.