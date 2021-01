Skiskytternes smøresjef testet positivt for koronaviruset

Tobias Dahl Fenre sitter nå i isolasjon etter å ha testet testet positivt for koronaviruset. Ytterligere tre i smøreteamet er satt i karantene.

Norges skiskytterforbund opplyser i en pressemelding at smøresjef Tobas Dahl Fenre avla den positive koronatesten onsdag kveld. Han sitter nå i isolasjon i Oberhof, hvor løperne skal gå verdenscup i helgen med første renn fredag.

Ikke i kontakt med utøvere

Det er kun Fenre som har testet positivt, men de tre øvrige landslagssmørerne er satt i karantene siden de er nærkontakter. Løperne kommer til å trene som normalt torsdag.

– Utøverne har ikke vært i kontakt med ham. IBU har et strengt regime for oss som reiser og oppholder oss på verdenscupen. Vi har hatt et enda strengere regime og fulgt det, sier generalsekretær Morten Djupvik til TV 2.

Generalsekretær i Norges Skiskytterforbund, Morten Djupvik. Foto: Berit Roald

Den foreløpige tilbakemeldingen fra tyske helsemyndigheter er at dagen vil forløpe som normalt, bortsett fra de tre øvrige fra smøreteamet som er i karantene. Dersom situasjonen vedvarer, vil det ikke få store konsekvenser, opplyser Djupvik.

Kohorter

De har delt inn herreløpere, kvinneløpere, støtteapparat og smørere (to firemannsteam) i kohorter for å hindre at mange blir satt ut av spill ved positive koronatester.

– Det er selvfølgelig en bekymring at det kan smitte så fort som det gjør. Da er alternativet å reise på hytta på fjellet. Det er en grense for hvor forsiktig man kan være. Tobias har levd mer isolert enn de fleste, så dette viser at det er uheldig og uflaks. Det viser også hvor viktig det er med inndeling av kohorter.

Fenre opplyser at han ikke har symptomer og at han har vært i selvpålagt karantene i julen og tatt alle nødvendige forholdsregler. Forbundet presser nå på for at Fenre skal bli testet igjen.

– Vi hadde et møte på Teams i dag med alle sammen. Det er ikke en god følelse å være den som kan bringe dette inn, men tryggheten er der på at han ikke kunne gjort noe annerledes, sier Djupvik.