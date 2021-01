Kun én spiller i verden er mer verdt enn Haaland

Det anerkjente statistikk- og analysebyrået CIES Football Observatory har publisert en oversikt over verdens mest verdifulle spillere.

Eksklusiv liste

Der er Erling Braut Haaland (20) nummer to på listen. Borussia Dortmund-stjernen har fått en prislapp på svimlende 152 millioner euro - noe som tilsvarer om lag 1,58 milliarder kroner.

På toppen troner Manchester Uniteds Marcus Rashford. Han er vurdert å være verdt 165,6 millioner euro (1,71 milliarder kroner)

De ti mest verdifulle: Marcus Rashford (Manchester United) - 1,71 milliarder kroner Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) - 1,58 milliarder kroner Trent Alexander-Arnold (Liverpool) - 1,57 milliarder kroner Bruno Fernandes (Manchester United) - 1,56 milliarder kroner Kylian Mbappé (PSG) - 1,55 milliarder kroner Jadon Sancho (Borussia Dortmund) - 1,54 milliarder kroner Joao Félix (Atlético Madrid) - 1,47 milliarder kroner Alphonso Davies (Bayern München) - 1,44 milliarder kroner Raheem Sterling (Manchester City) - 1,42 milliarder kroner Kai Havertz (Chelsea) - 1,41 milliarder kroner

CIES har spesialisert seg på toppfotballen og kommer jevnlig med omfattende statistikk og anslag på verdier. I sommer var Haaland plassert på 15. plass på listen med en verdi på 1,12 milliarder kroner. Da ledet Kylian Mbappé, men PSG-stjernen har falt på den siste listen som følger av at han bare har 18 måneder igjen av kontrakten.

En spiller som Lionel Messi er helt nede på 97. plass som følger av at kontrakten med Barcelona går ut etter sesongen. Argentineren er verdsatt til 54 millioner euro (560 millioner kroner).

Blant annet alder og gjenværende lengde på kontrakter spiller inn på hvor høyt spillerne blir verdsatt av analyseselskapet.

Vil holde på Haaland

Så gjenstår det å se om disse summene faktisk vil stemme dersom en av klubbene bestemmer seg for å selge spillere. Borussia Dortmund kunne nok håvet inn mye penger på Haaland allerede til sommeren, men sportsdirektør Hans-Joachim Watzke uttalte denne uken at de håper å holde på gullkalven en stund til.

– Jeg kan bare råde ham til å gjøre som Robert Lewandowski. Han ga seg tid til å modnes til en spiller i absolutt verdensklasse i Dortmund.

Watzke er klar på at også Haaland fort kan ende opp i en større klubb enn Dortmund.

– Det er klart at hvis Erling skulle forlate oss på et tidspunkt, vil han bare gå til en enda større klubb. Hvis du blir med i en klubb som – for å bare gi et eksempel – Real Madrid, må du være i verdensklasse.

Også Manchester United er koblet til storscoreren fra Jæren.