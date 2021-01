Volvos første elbil kom til Norge i fjor høst. XC40 Recharge Pure Electric P8 AWD heter den, og som navnet tilsier er dette den elektriske versjonen av kompakt-SUVen XC40.

I løpet av en hektisk høst-innspurt, rakk Volvo å levere ut 1.191 biler til norske kunder. I år skal det bli mange flere.

Volvo går ikke ut med salgstall her, men det er ingen hemmelighet at flere tusen nordmenn har bestilt og skal få bilen sin de neste månedene. Den samlede ordreinngangen til Volvo i Norge økte med 38 prosent i 2020, sammenlignet med 2019.

Med det ligger 2021 an til å bli et svært godt år for Volvo her hjemme:

Ny elbil i 2021

– XC40 Recharge Pure Electric blir vår mest solgte modell i 2021. Vi har mange kunder som har bestilt XC40 som elbil og våre forhandlere jobber godt med å levere ut disse bilene. Samtidig ser vi at de ladbare hybridene våre fortsatt er veldig ettertraktet i markedet. Volvo har mange modeller som vil bidra til et godt salgsår i Norge, sier Erik Trosby som er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

Erik Trosby er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo i Norge. Han tror på et godt 2021-salgsår for merket her hjemme.

Her hjemme handler det meste hos Volvo nå om biler som kan lades:

– Over 90 prosent av salget vårt er elektrifiserte biler og med en ny elbil som lanseres senere i 2021, vil nok denne trenden bare fortsette. Fremtiden til Volvo er elektrisk og 50 prosent av det globale salget skal være helelektrisk innen 2025.Med tanke på elektrifisering er Norge også en spydspiss for Volvo, sier Trosby.

Dobling i 2020

Nå er det også kjent at Volvo Cars tredobler produksjonskapasiteten for elektriske biler ved selskapets fabrikk i belgiske Gent. Kapasitetsøkningen skjer for å møte den raskt voksende etterspørselen etter ladbare Recharge-modeller i markedet.

I 2020 ble det produsert 194.890 biler ved Gent-fabrikken. Innen 2022 vil elbilkapasiteten ved Gent-anlegget utgjøre rundt 60 prosent av total produksjonskapasitet.

Andelen solgte biler med en helelektrisk eller ladbar hybrid-drivlinje, doblet seg i 2020, sammenlignet med 2019.

XC40 P8 er første bil ut i det som i løpet av de neste årene blir en hel familie av elbiler fra Volvo.

Midt mellom XC40 og Polestar 2?

I Europa var 29 prosent av alle bilene Volvo solgte i fjor en ladbar bil, enten helelektrisk eller ladbar hybrid, noe som er markedsledende.

Fabrikken i Gent forbereder seg nå på å kunne starte produksjonen av den neste helelektriske modellen fra Volvo som, i likhet med XC40, vil være basert på merkets CMA-plattform (Compact Modular Architecture). Produksjonsstarten skjer senere i 2021.

Det har vært en rekke spekulasjoner rundt denne bilen, uten at noe ennå er offisielt. Men mye tyder på at Volvo her går for en bil med litt mer sporty og coupe-inspirert design, enn XC40. En slags mellomting mellom XC40 og konsernbror Polestar 2 er neppe veldig langt fra sannheten.

Volvo var relativt tidlig ute med ladbare hybrider. Det har vist seg å være smart. Foto: NTB Scanpix

Bygge elmotorer i Sverige

De kommende årene skal Volvo lansere flere helelektriske biler.

Før jul kunngjorde de også at de skal bygge elektriske motorer på motorfabrikken i Skövde, Sverige, og planlegger å etablere en komplett intern elmotorproduksjon innen midten av det inneværende tiåret.

Volvo skal investere 700 millioner svenske kroner i elmotorsatsingen i løpet av de kommende årene.

