Slik reagerer Trump på valget av Biden

Like etter klokken 09.30 norsk tid leste visepresident Mike Pence opp stemme fra Vermont, som sørget for at Joe Biden passerte grensen på 270 valgmenn.

– Er det noen motsetninger til stemmene fra Vermont?, spurte Pence.

Men i salen var det helt stille, ifølge Washington Post.

Joe Biden er dermed nå offisielt valgt som president i USA.

– Kun begynnelsen

Sittende president Donald Trump skriver følgende i en uttalelse etter at resultatet ble klart:

– Selv om jeg er fullstendig uenig i utfallet av valget, og jeg har fakta med meg, så vil det bli en ryddig overgang 20. januar. Jeg har alltid sagt at vi vil forsette vår kamp for at kun lovlige stemmer blir telt. Selv om dette representerer slutten på de beste fire årene i presidenthistorien, er det kun begynnelsen i vår kamp om å gjøre «America Great Again», sier Trump i en uttalelse via sin stabssjef Dan Scavino i Det hvite hus.

Kaotisk døgn

Det offisielle valget av Joe Biden skjer etter et kaotisk døgn i Washington D.C hvor Trump-tilhengere onsdag kveld stormet kongressen og skapte et voldsomt opprør både innendørs og utendørs.

Flere av de folkevalgte måtte barrikadere seg på kontorene sine, og tellingen ble satt på vent. Torsdag morgen norsk tid var situasjonen under kontroll, og tellingen kunne dermed gjennoppstå.

Opptellingen i kongressen er vanligvis kun et formelt steg, men på grunn av de voldsomme opptøyene og flere forsøk fra republikanske Trump-tilhengere om å se bort fra stemmene fra flere delstater har prosessen tatt mye lengre tid enn først ventet.

Saken oppdateres!