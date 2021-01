Erna Solberg: – Donald Trump har ansvar for dette

På en pressekonferanse torsdag morgen kommenterte Erna opptøyene som har pågått i USA onsdag kveld og natt til torsdag. Statsministeren ble sjokkert av det hun så.

– Vi så en voldsom inngripen på et parlament. Det er voldsomt å se disse bildene fra en alliert som ofte har vært demokratiets fremste forsvarer internasjonalt. Derfor så er det sjokkerende, sier Solberg.

– Trump har ansvar

Selv om statsministeren ble skremt av det som skjedde, er hun ikke overrasket.

– Allerede etter valget understreket jeg og regjeringen at alle stemmer skal telles, men også viktigheten av at den tapende part erkjenner resultatet. Det ser vi at har vært umulig å få til, sier Solberg.

Hun mener president Donald Trump må ta ansvar for det som har skjedd. Trump har ved gjentatte anledninger siden presidentvalget spredd løgner om at valget er stjålet. Det har blitt tilbakevist av alt fra valgansvarlige og partifeller, til flere titalls domstoler.

– Det er ingen tvil om at Donald Trump har ansvar for den polariseringen, og for å oppildne sine tilhengere til ikke å akseptere valget. Man kan lage analyser om at dette har bygget seg opp i 30 år, men Donald Trump har ansvar for dette, sier statsministeren.

– Helt uakseptabelt

Hun er tydelig på at Trump har brutt med grunnleggende demokratiske prinsipper.

– Dette er helt uakseptabelt. I et demokrati skal den tapende part erkjenne et resultat og bidra til en fredelig maktoverføring. Jeg er glad for at kongressen nå er samlet igjen, slik at Joe Biden kan bli godkjent som president.

På pressetreffet ble Solberg utfordret på om hun har tatt sterk nok avstand til Trump før. Hun forsvarte seg ved å påpeke at hun flere ganger har tatt til motmæle mot ham i enkeltsaker.

Men Norge er også avhengig av USA.

– Jobben min er først og fremst å sikre norske interesser og at norsk sikkerhet ivaretas.

(TV 2/NTB)