Politiet slaktes etter skrekkscenene: – Katastrofal svikt

Onsdag skulle Joe Biden formelt og offisielt godkjennes som ny president i USA, da kongressen samlet seg for å telle de 538 valgmennstemmene fra presidentvalget i november.

Men det som alltid har vært en fredelig og formell affære, utviklet seg raskt til å bli et voldsomt opprør som endte fatalt.

Nå er det flere som lurer på hvordan tusenvis av illsinte Trump-tilhengere klarte å bryte seg gjennom det voldsomme sikkerhetsoppbudet som til en hver tid beskytter kongress-bygningen i Washington D.C.

– Du må vise styrke

Det hele startet klokken 12.00 onsdag formiddag. Foran flere tusen tilhengere holdt sittende president Donald Trump en appell hvor han gjentok anklagene om valgfusk, og sa at han aldri ville gi seg.

Han oppfordret også de oppmøtte om å dra til kongressbygningen.

– Man tar aldri tilbake landet ved svakhet, bare ved styrke. Du må vise styrke og du må være sterk, sa Trump.

TALTE: Tusenvis av Trump-tilhengere hadde samlet seg utenfor Det hvite hus da Donald Trump talte onsdag formiddag. Like etter stormet de Kongressen.

Like før klokken 14.00 evakuerte politiet deler av Kongressen fordi tusenvis hadde samlet seg utenfor bygget for å demonstrere.

20 minutter senere ble den pågående debatten stanset, da politiet stengte bygningen. På dette tidspunktet hadde demonstrantene brutt barrikadene.

Knuste vinduer

Washington Post skriver at da demonstrantene hadde tatt seg forbi barrikadene og politiet, sprang de opp trappene, banket på dørene og forsøkte bryte seg inn ved å knuse vinduene.

Grace Meng gjorde det hun kunne for å hindre at demonstrantene kom inn på rommet hun befant seg i. Foto: Grace Meng

Klokken 14.45 ble kongressmedlemmene evakuert fra bygningen. Flere måtte imidlertid barrikadere seg på kontorene sine. Blant dem var kongressrepresentant Grace Meng (45).

– Etter fem timer har jeg blitt reddet fra mitt gjemmested. Nå kan jeg vise dere min hjemmelagde barrikade og gassmaske, skrev Meng på Twitter da kaoset i Kongressen var over.

Da Trump-tilhengerne hadde kommet seg inn i bygget, sprang de gjennom gangene, de forsøkte å dytte opp dørene og de sloss med politiet.

Flere klarte også ta seg inn på kontorene til sentrale medlemmer i Kongressen. Deriblant kontoret til «speaker» i Representantens hus Nancy Pelosi.

– Jeg skrev en stygg beskjed og satte beina på pulten hennes, sa Richard Barnett til New York Times.

Kvinne skutt

Kort tid etter evakueringen oppfordret Donald Trump sine tilhengere om å forholde seg fredelige. Da hadde det brutt ut sammenstøt utenfor bygningen mellom demonstranter og politiet.

15.30 kommer det meldinger fra flere amerikanske medier om at en kvinne ble behandlet for skuddskader ved Kongressen.

KAOTISKE SCENER: Det var kaotiske scener som utspilte seg på innsiden av Kongressen da Trump-tilhengerne stormet bygget onsdag. Foto: NTB

Et vitne fortalte om episoden til den lokale TV-kanalen WUSA-9:

– Vi stormet innsiden av bygget, også var det en kvinne som forsøkte å komme seg gjennom et vindu. Politiet og andre sikkerhetsstyrker ropte at vi måtte trekke oss tilbake, men kvinnen hørte ikke dette og da vi løp for å trekke folk tilbake, skjøt de henne i nakken, fortalte vitnet ifølge Washington Post.

Kvinnen døde av skadene.

Sjokkert Biden

Etter at opptøyene hadde pågått i flere timer, gikk en sjokkert Joe Biden på talerstolen.

– Demokratiet vårt er under angrep uten sidestykke, ulikt noe vi har sett i moderne tid, sa Biden onsdag kveld norsk tid.

RYSTET: Påtroppende president Joe Biden var rystet over scenene som utspilte seg i Kongressen onsdag. Foto: Jonathan Ernst

I talen oppfordret han Donald Trump til å gå på nasjonalt direktesendt TV og beordre demonstrantene om å gå hjem.

Kort tid etter svarte Trump med å publisere en video på Twitter. Der ba han demonstrantene om å gå hjem, samtidig som han gjentok de udokumenterte påstandene om valgfusk.

Klokken 17.00 opplyste politisjefen i Washington Post at demonstrantene tok i bruk et kjemisk middel for å ta seg forbi politiet og inn i kongressbygningen.

Kontroll etter fire timer

Fire timer etter at Trump-tilhengerne tok seg inn, blir det erklært at bygget er sikret. Drøye to timer senere samlet Kongressen seg og gjenopptok den formelle godkjennelsen av Bidens seier.

Fire mennesker er bekreftet død etter de voldsomme opptøyene. Nå reagerer flere sterkt på hvordan Trump-tilhengerne i det hele tatt klarte å komme seg inn i det strengt bevoktede bygget.

BRØT SEG INN: Trump-tilhengerne fikk gå rundt i Kongress-bygningen i flere timer. Foto: Mike Theiler

Blant dem er kongressrepresentant Karen Bass. Hun krever nå en full gjennomgang av sikkerheten.

– Dette bygget har vært fullstendig stengt siden mars. Ingen har vært i bygget. Hvordan klarte så mange demonstranter å komme seg inn fra så mange retninger?, sier hun til ABC News.

– Pinlig

Bass som representerer delstaten California sier videre at hun er sjokkert over poster på sosiale medier av en betjent fra kongressbygningens eget politi som tar en selfie sammen med en av opprørerne.

– Ville du tatt en selfie sammen med en bankraner, spør hun.

Og Bass er ikke alene om å reagere.

Representanten Val Demings, en tidligere politisjef fra Florida, sier at det er pinlig åpenbart at politiet i kongressbygningen ikke var forberedt.

TRØBBEL: Politiet hadde store problemer med å få kontroll på opprørerne. Foto: Shannon Stapleton

Hun sier til MSNBC at det var åpenbart at politiet var underbemannet, og at det ikke så ut til at de hadde noen plan for å hanskes med tusener av demonstranter som kom til Kongressen etter å ha blitt oppildnet av Trumps påstander om et rigget valg.

– Katastrofal svikt

Washington Post skriver at stormingen av Kongressen viste en katastrofal svikt i sikkerheten. Bygningen har sitt eget politidepartement med 2.000 ansatte, men likevel klarte Trump-tilhengere å bryte seg forbi.

Flere nåværende og tidligere politimyndigheter har uttalt at det virker som politiet i Kongressen feilet i å anslå størrelsen og intensjonen til Trump-tilhengerne.

Flere kritiserer også politiet for deres tilstedeværelse, og sier lokalt politi og nasjonalgarden var mer synlig og tilstede under «Black Lives Matter»-demonstrasjonene i fjor sommer.

STOR FORSKJELL: Flere mener politiet var mer synlig og tilstede under Black Lives Matters demontrasjonene i Washington DC i fjor sommer. Foto: Drew Angerer

– En direktesendt skrekkfilm

Ifølge Washington Post får sikkerheten rundt selve kongressbygningen også det glatte lag. Sperringene var for lave, og politiet var ikke utstyrt for mulige opptøyer, sier polititjenestemenn til avisen.

– Det er som å se en direktesendt skrekkfilm. Vi trener, planlegger og budsjetterer hver dag for å unngå at slike ting skjer. Hvordan det skjedde, aner jeg ikke, sier tidligere sjef for Kongress-politiet Kim Dine til avisen.

SJOKKERT: Kim Dine var sjef for Kongress-politiet fra 2012-2016. Han er sjokkert over hvordan opptøyene utviklet seg onsdag. Foto: Alex Brandon

Dine uttrykker at han ble overrasket over at politiet lot demonstrantene samle seg så nærme bygningen, og at de ikke ble arrestert umiddelbart da de tok seg inn i bygningen.

– Vi beskytter folket, bygningen og prosessen som gjør oss til USA. Det er derfor vi er der. Men på onsdag var folkene, bygningen og prosessen alle under angrep, sier den tidligere politisjefen.

– Vanskelig å skjønne

Seniorforsker ved Norce forskningssenter Hilmar Mjelde sier til TV 2 at sikkerhetsoppbudet i Kongressen var grovt underdimensjonert.

– Det er nesten vanskelig å skjønne hvordan de kunne være så uforberedt. Situasjonen har vært veldig spent i lang tid, og sikkerhetsregimet er jo vanligvis veldig strengt i lignende situasjoner ellers, sier Mjelde.

Han påpeker at Trump-tilhengerne utgjorde en direkte sikkerhetstrussel mot USAs politiske ledelse som var samlet i Kongressen.

– Det var en liten kongress-politistyrke som hadde ansvaret. Men det ville ha vært naturlig å ha engasjert både sikkerhetsdepartmentet og nasjonalgarden fra starten av. Normalt planlegges sikkerhet for viktige arrangementer mellom flere politigruppe-enheter og avdelinger månedsvis i forveien, sier Mjelde.