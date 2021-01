Nominerte Trump til fredsprisen: – En fredspris nå ville vært en grell kontrast

Christian Tybring-Gjedde (Frp) ville ikke nominert Donald Trump til Nobels fredspris på nytt, men mener likevel at grunnlaget for nominasjonen står seg godt.

I september skapte stortingsrepresentanten overskrifter internasjonalt da han nominerte USAs president til Nobels fredspris.

Tybring-Gjedde ble til og med oppringt av presidenten, og intervjuet av Fox News etter nominasjonen.

Torsdag morgen våkner verden til et USA i kaos. Onsdag kveld ble vi vitne til at tilhengere av presidenten stormet kongressen da de folkevalgte formelt skulle godkjenne valgresultatet og utrope Joe Biden til vinner av valget. I forkant holdt Trump en apell til demonstrantene der han oppildnet dem, og gjentok løgner om at valget er stjålet.

– Må skille snørr og barter

I likhet med mange andre som så på ble Tybring-Gjedde sjokkert av det som utspilte seg i Washington.

– Jeg ble skremt. Det viser at uansett hvor sterkt et demokrati står, så er det skjørt. USA har mange checks and balances, så en storming ville ikke ført til diktatur, men oppildning av masser, slik presidenten gjorde, kan være skummelt, sier han.

Tybring-Gjedde sier han ikke er tilhenger av måten Trump har opptrådt på siden valgnederlaget, men mener likevel at fredsprisnominasjonen må bedømmes på begrunnelsen han oppga den gang, som var fredsavtalen han forhandlet i Midtøsten, og at det isolert sett var en politisk bragd.

– Hva tenker du nå om fredsprisnominasjonen?

– Her må man skille snørr og barter. Fredsprisenominasjonen var isolert for fredsavtalen han fikk til i Midtøsten. Men det han har vist i etterkant av valgnederlaget mener jeg viser en mental ubalanse. Dette er ikke tidspunktet for å få fredsprisen, og han får den ikke heller, sier han.

Tybring-Gjedde påpeker at det har vært arbeid i flere tiår med å få til en fredsavtale i Midtøsten, og han mener Trump nå har nådd mye lenger enn det noen har klart tidligere.

– Det står det respekt av. Midtøsten-avtalen er ikke en mindre bragd i dag, men en fredspris nå ville stått i grell kontrast, sier han.

Mener journalister har et ansvar

Stortingsrepresentanten fikk mye kritikk da han nominerte Trump i september. Flere kritikere mener også nå på at Trump har hatt autoritære trekk i en lengre periode, og at det er sjokkerende, men ikke overraskende at han nekter å godta valgresultatet.

Tybring-Gjedde sier han ikke alltid har vært en tilhenger av Trumps væremåte, men at man også her må ta ball og ikke mann.

– Jeg mener man må rom for ulike politiske synspunkter. Jeg har vært enig i mye av det han har gjort. Han har vært tydelig da han trakk USA ut av parisavtalen, da han trakk styrker ut av Afghanistan, og arbeidet med avtale i Midtøsten. Men han har kommet med en form for retorikk som jeg ikke er så glad i, sier han.

Han vil også legge noe av ansvaret hos journalister, både internasjonalt og i Norge.

– Dere i mediene har et ensidig fokus, og et lite balansert forhold til hans politikk. Jeg mener han har blitt fremstilt urettferdig, og det gjør han sintere, og det gjør hans tilhengere enda sintere, så dere journalister har også et ansvar, sier Tybring-Gjedde.