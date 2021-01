Golf-ekspertens ville Hovland-spådom

– Jeg tror vi får første nordmann på et Ryder Cup-lag på herresiden i september, og at han tar steget inn topp ti i verden!

Det sier en entusiastisk Marius Thorp. Han er golfekspert på Eurosport og ble i 2006, som 18-åring, beste amatør i majorturneringen The Open Championship med en 48.-plass.

I tillegg har han vunnet Junior Ryder Cup med det europeiske laget, da han var 16 år. Da spilte han med superstjerner som Rory McIlroy. Nå har han troen på at Hovland kan spille Ryder Cup for seniorer i september.

Hovland selv vant to turneringer på PGA-touren i 2020 og ligger nå på 14.-plass på verdensrankingen. Han avsluttet 2020 med å vinne PGA-turneringen i Mexico og bli nummer tre i et meget sterkt felt på europatouren i Dubai.

Allerede torsdag står Hovland klar for å kjempe om seieren i Sentry Tournament of Champions på Hawaii.

– Jobbe med det mentale

På spørsmål om hva han tenker når han får høre Hovland og 2021, svarer Thorp:

– Da tenker jeg glede. Jeg gleder meg til å se hva han kan få til, om han kan ta spillet til enda et nytt nivå. I tillegg gleder jeg meg til å se hva han kan få til i Major-turneringene og på de største arenaene.

– Hva blir det viktigste for Hovland i år?

– Det blir å fortsette den gode jobben han gjør på alle deler av spillet, fortsette å jobbe med det mentale og holde på den gode innstillingen og perspektivet og være tålmodig. Det er ingen garanti for at man vinner to ganger på et år, hvert eneste år.

– Eventyret fortsetter

De samme tankene deler Espen Blaker. Også han jobber i Eurosport, og Blaker har fulgt Hovland tett siden han slo gjennom i 2018.

– Jeg tror eventyret fortsetter. Når du avslutter 2020 med en seier og en tredjeplass, hvor du selv mener du burde vunnet, er det vanskelig å holde tilbake. Viktor er nå på alles lepper og må leve med presset det fører med seg, sier han og fortsetter:

– Da er det betryggende at han synes å være en ekspert på å takle dette, tross sin unge alder. Med den utviklingen han viste mot slutten av fjoråret er det lov å ha forhåpninger om at 2021 kan bli minst like bra. Det er skummelt!

Nærspillet

Duoen peker på nærspillet som det viktigste for Hovland å bli bedre på det kommende året.

– Det ble for mange småfeil og «enkle» misser på og rundt green i fjor, i alle fall fram til Mayakoba (6. desember, turneringen Hovland vant). Heldigvis har Viktor funnet nye metoder både med putteren og wedgene som har ført til merkbar forbedring på kort tid – måtte det fortsette, sier Blaker.

– Ettersom vi har lært at Viktor ikke setter seg mål på samme måte som andre, er det nok viktig at han jobber fokusert og målrettet på å bli bedre dag for dag, som for eksempel arbeidet på green.

Og på spørsmål om et langskudd for Hovland sin del i 2021, svarer Blaker:

– Skal vi prøve oss på et lite OL-gull?

(©NTB)