Amerikanske medier: Trump-tilhenger Ashli (35) ble skutt og drept

Minst fire personer har mistet livet etter opprøret i Washington D.C. onsdag. En kvinne ble skutt og drept da hun prøvde å ta seg gjennom en barrikadert dør.

Politiet har foreløpig ikke bekreftet identiteten til den drepte kvinnen, men en rekke amerikanske medier har navngitt henne som Ashli Babbitt.

Kvinnens ektemann bekrefter til den lokale tv-stasjonen KUSI at det er 35 år gamle Babbitt som er drept.

Babbitt var fra San Diego og tjenestegjorde 14 år i det amerikanske forsvaret. Ektemannen sier til tv-stasjonen at kona var en sterk patriot og mangeårig tilhenger av Donald Trump.

– Ingenting kan stoppe oss

I forkant av opptøyene skrev Babbitt, ifølge New York Post, en rekke meldinger på Twitter.

– «Ingenting kan stoppe oss. De kan prøve og prøve, men stormen er her og kommer til DC om under 24 timer … fra mørke til lys», skrev Babbitt tirsdag.

NBC har vært i kontakt med Babbitts svigerbror, Justin Jackson. Han forteller at Babbitt reiste fra hjembyen San Diego til Washington D.C for å protestere mot Trumps nederlag i presidentvalget.

– Ashli var veldig lojal og lidenskapelig opptatt av det hun trodde på. Hun elsket dette landet og følte seg beæret over å ha tjenestegjort i forsvaret, sier Jackson.

Familien har foreløpig ikke blitt kontaktet av politiet, men er sikre på at det er Babbit som er drept.

– Jeg er helt nummen og knust. Ingen fra politiet har varslet sønnen min, så vi fant ut at det var henne ved å se på tv, sier Babbitts svigermor Robin Babbitt til The Post.

OPPTØYER: Det var store opptøyer utenfor kongressen. Demonstrantene kom seg etterhvert inn i bygningen. Foto: Jim Bourg

Skal etterforskes

Amerikanske medier meldte rundt klokken 21.30 norsk tid at det var avfyrt skudd inne i kongressen og at en kvinne ble behandlet for skuddskader.

Rett før midnatt bekreftet politiet overfor Washington Post at kvinnen døde av skadene.

En video av det som skal være skytingen ble delt på Twitter og har sirkulert på sosiale medier, skriver Washington Post. På videoen ser man at kvinnen prøver å klatre gjennom en dør før en politimann avfyrer skudd.

Politiet har varslet at det vil settes i gang etterforskning av de fire dødsfallene.