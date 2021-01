Slik kan Donald Trump avsettes nå

De folkevalgte var i gang med den formelle prosessen, som senere bekreftet Joe Biden som vinner av presidentvalget, da Trump-tilhengerne tok seg inn blant annet i senatssalen. Senatorer, representanter og andre som var til stede måtte bli evakuert til sikkerhet.

I forkant av stormingen av Kongressen holdt president Trump en appell til demonstrantene utenfor Det hvite hus. Der gjentok han løgnene om at valget er stjålet, og oppildnet folkemengden. Underveis i opptøyene ba han tilhengerne demonstrere fredelig, men gjentok nok en gang at valget er stjålet.

«Dette er det som skjer når man stjeler et valg fra amerikanske patrioter», skrev presidenten onsdag kveld.

Onsdag 20. januar, om knappe to uker, blir Joe Biden innsatt som USAs 46. president. Men nå snakker stadig flere om å kaste Trump ut dørene før tiden.

Historiker og TV 2-ekspert Hans Olav Lahlum tror i utgangspunktet at Trump vil klamre seg til presidentembetet i to uker til, men ser ikke bort fra at noe kan skje.

– De har mange hensyn å ta i Kongressen, jeg utelukker ikke at Trump nå blir avsatt, sier han.

Stadig større

Ifølge nyhetsbyrået Axios er nå flere av Trumps partifeller i det republikanske partiet villige til å diskutere drastiske tiltak for å avsette Trump før tiden.

Om dette skal skje er det to åpenbare muligheter:

enten kan Kongressen benytte seg av det 25. grunnlovstillegget

eller så kan de nok en gang stille Trump for riksrett

Det første alternativet er tilsynelatende det mest sannsynlige per nå. Ifølge amerikanske medier har demokratene sendt en skriftlig oppfordring til visepresident Mike Pence om å ta initiativ til å aktivere grunnlovstillegget.

Dette eksisterer for at Kongressen skal kunne avsette en president dersom han ikke er skikket til å utføre sin jobb. Det kan for eksempel dreie seg om at presidenten er syk, eller benytter presidentembetet på en måte som Kongressen finner uakseptabelt.

Om visepresident Pence tar initiativ til å aktivere det 25. grunnlovstillegget, vil han ha behov for støtte fra 50 prosent av regjeringen. I teorien vil de da kunne avsette presidenten på flekken, men dette er noe uklart.

– Dette er ikke prøvd på denne måten før. Om han hevder at han er i stand til å fungere, så må nok det også innom Kongressen for en avstemming, sier Lahlum.

Ikke ukontroversielt

Selv om flere aktører blant republikanerne, som tidligere støttespiller Lindsay Graham og majoritetsleder i senatet Mitch McConnel, har gått hardt ut mot Trump, har presidenten fremdeles støtte i partiet.

Lahlum påpeker at det ikke er åpenbart at et inititativ for å avsette presidenten vil få støtte blant republikanerne.

– Partiet står ikke samlet, så dette spørsmålet er omstridt. En meningsmåling jeg har sett viser også at nær halvparten av republikanere i USA støtter dette som skjedde i Kongressen i går. Dette er en hodepine for republikanerne i større grad enn for demokratene, sier Lahlum.

Meningsmålingen det dreier seg om er gjennomført av YouGov, og kan ses her. Den viser også at 68 prosent av republikanere mener beleiringen av Kongressen ikke kan anses som et angrep på demokratiet.

Ny riksrettssak

Den andre mulige stien for å avsette Trump går via en ny riksrettssak. Blant annet har demokraten Ted Lieu tatt til ordet på Twitter for å iverksette en riksrettssak.

Trump har allerede blitt stilt for riksrett, etter at justiskomiteen i Representantenes hus mente han hadde misbrukt sin makt og hindret Kongressen i sitt arbeid.

TELEFONSAMTALE: Donald Trump hadde en noe kontroversiell telefonsamtale med Ukrainas president Volodomyr Zelensky. Foto: Evan Vucci

Saken kom i etterkant av en telefonsamtale der det kan høres ut som at Trump presser Ukrainas president til å etterforske nå påtroppende president Joe Bidens sønn Hunter. Trump ble den gang frikjent i senatet.

Tidkrevende

En slik prosess vil ta noe lenger tid for Kongressen. Lahlum tviler på at man vil få tid til å gjennomføre en hel riksrett før 20. januar.

– Å gjennomføre en riksrett er jo ikke gjort på en ettermiddag. Om man diskuterer dette i to dager, så er perioden nesten over, sier han.

En riksrettsak består normalt av en etterforskning i etterretningskomiteen i Representantenes hus, før det eventuelt tas ut en tiltale.

Den må vedtas av Representantenes hus, før det går en rettssak i Senatet. Der blir det åpnet for bevisførsel og vitneførsel, før det går til avstemming. Om presidenten skal avsettes, trenger man over halvparten av stemmene. Senatet er, inntil den 20. januar, fremdeles kontrollert av republikanerne.

Den eneste konsekvensen Senatet kan påføre presidenten er å fjerne ham fra embetet, og eventuelt nekte ham å inneha tillitsverv i fremtiden.

Historiker Lahlum tror at Trump får fullføre sin periode selv om han nå godt kan ha ertet på seg et flertall i Kongressen.

– Jeg tror han mest sannsynlig ville blitt avsatt hvis det var to måneder igjen. Jeg tror han blir sittende ut perioden med knapt to uker, sier Lahlum.