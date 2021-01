Det har blitt dyrere og dyrere å kjøre bensin- og dieselbiler inn i flere norske byer de siste årene. Prisene i bomringene har blitt skrudd opp, samtidig som det lenge var gratis å passere bommene med elbil.

Forslag om å forby dieselbiler har også vært oppe. Rent konkret har Oslo så langt hatt én dag med dieselbilforbud. Det skjedde i januar 2017.

Fra flere hold har det blitt jobbet for å få et regelverk der byene kan forby biler med bensin- og diesemotor. Nå ser det ut som det kommer et gjennombrudd her.

Vil få tillatelsen

NTB skriver nemlig nå at Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har en melding til byrådene i Oslo og Bergen: Nå blir det tillatt med bysoner der fossilbiler forbys.

Det er i regjeringens nye klimaplan åpningen kommer. I praksis betyr det at Oslo og Bergen, som lenge har ivret for slike nullutslippssoner, vil få tillatelsen de trenger.

– Jeg regner med at de kommer til å be om det. Og da er vi imøtekommende, sier statsråden.

Utslipp fra bilparken utgjør en betydelig del av de totale utslippene i norske byer. Derfor ivres det også for å gjøre det vanskeligere å bruke bensin- og dieselbiler her, Foto: NTB Scanpix

Skjermer riksveiene

Innføring av nullutslippssoner betyr at det i enkelte gater eller områder i byene kan bli forbudt å kjøre biler som slipper ut CO2. Kun utslippsfrie biler vil få kjøre her.

Det regjeringen derimot ikke vil tillate, er utslippsfrie soner som omfatter riksveinettet.

– Det ville være veldig inngripende hvis du for eksempel sa at det ikke var lov å kjøre fossilbil på E39 gjennom Bergen. Det ville fått dramatiske konsekvenser for et stort område, sier Rotevatn.

– De bryr seg filla om vanlige folk

Riksveien E39 er en gjennomfartsåre i Bergen. Den nye Klimaplanen skal ikke åpne for forbud mot fossilbiler her. Foto: NTB Scanpix

Blir fremlagt fredag

Han legger til at han regner med debatt og motforestillinger hvis Oslo og Bergen gjør alvor av fossilforbudet.

Både Fremskrittspartiet og Folkeaksjonen nei til mer bompenger har tidligere fordømt planene i harde ordelag.

Den nye klimaplanen ble i høst forsinket, men er ventet fremlagt fredag denne uken.

