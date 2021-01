FHI: Rundt 11.000 vaksinedoser satt i Norge

Onsdag sa FHI at litt over 4 000 vaksinedoser var satt, nå har rundt 11.000 personer fått første dose.

Det opplyser Folkehelseinstituttet på en pressekonferanse torsdag morgen.

Direktør Geir Bukholm opplyste på pressekonferansen at litt over 11.000 personer er registrert med første dose av vaksinen.

Onsdag sa FHI at 4 036 vaksinedoser er blitt satt i Norge.

– Det er høy oppslutning blant dem som får tilbud om vaksinen på sykehjemmene, rundt 90 prosent, sier direktør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet.

FHI opplyser at alle fylker er godt i gang med vaksineringen.

Alle kommuner i Norge har fått vaksiner, bortsett fra seks kommuner. De har sagt at de vil vente til uke 2.

HØY OPPSLUTNING: Direktør Geir Bukholm i FHI sier at det er høy oppslutning blant sykehjemsbeboerne. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Usikkerhet

Bukholm sier at det er en betydelig grad av usikkerhet om når de neste vaksinene blir godkjent.

Med de avtalene Norge har, blir det levert ca. 6 millioner av Pfizer og Moderna-vaksinen i løpet av 2021.

Den neste vaksinen som ligger nærmest godkjenning, av AstraZeneca, har Norge gjort en avtale om å få 3,3 millioner doser.

Med de tre vaksinene, vil Norge få rundt 9 millioner doser. Det er nok til å vaksinere 4,5 millioner personer, opplyser Bukholm.

Til sommeren

Det er flere vaksiner som prøver å få godkjennelse, men de vil i så fall bli godkjent nærmere sommeren, sier Bukholm.

FHI holder tilbake et visst antall vaksinedoser for å sikre at dose to blir gitt selv om leveransene skulle svikte.

Bukholm sier at det har vært noe usikkerhet knyttet til produksjonskapasiteten. Men han sier at dersom Norge får 40.000 doser, blir 40.000 sendt ut til kommunene fra lageret.

Neste uke får Norge 4000 doser av Moderna-vaksinen, sa Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til TV 2 onsdag.

Moderna-vaksinen ble godkjent av EU onsdag.

Overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet sier til TV 2 at det etter hvert ikke blir aktuelt å sende de to ulike vaksinene til alle kommunene, men at én kommune får én type vaksine og at én kommune får den andre. Det er for å holde oversikt.