Fotballryktene: – Slik vil Liverpool lokke Alaba til klubben

Liverpool har tilbudt Bayern München-forsvarer David Alaba en avtale som vil gi ham i overkant av 100 millioner kroner i året. Det sier den italienske journalisten Romero Agresti ifølge Daily Express. Målet er å lokke østerrikeren, som står uten kontrakt med Bayern etter sesongen, til å takke nei til Real Madrid.

Samtalene mellom Liverpool og Georginio Wijnaldum har gått i stå, melder Sky Sports. Nederlenderens avtale går ut til sommeren, men han er lysten på å bli værende på Merseyside. Han har hatt et tilbud på bordet lenge fra Liverpool - et tilbud Wijnaldum ikke er nær nok det han mener han fortjener. 30-åringen vil være nærmere klubbens best betalte.

Én av kandidatene til det ledige presidentvervet i Barcelona, Agusti Benedito, sier at han tror Lionel Messi ikke kommer til å forlenge kontrakten med klubben når den går ut til sommeren. Det skriver Goal.com.

The Times skriver samtidig at Manchester City føler seg trygge på at de er i førersetet om Messi skulle bli tilgjengelig etter sesongen.

90min skriver at Manchester Citys venstreback Oleksandr Zintsjenko har tiltrukket seg interesse fra fire klubber i Premier League. West Ham, Southampton, Leicester og Wolverhampton har alle ukraineren på radaren - det samme har klubber i Russland, Italia, Spania og Tyskland.

Telegraph melder at Heung-min Son etter alle solemerker kommer til å skrive en ny avtale med Tottenham som holder ham i klubben lenger enn hans nåværende avtale, som går ut i 2023.

Tyrkiske DHA skriver at Mesut Özil er enig med Fenerbahce om en treårsavtale. Ifølge ESPN sier agenten at Özils fremtid vil bli avgjort i løpet av ti dager. Den tyske angriperen står fritt til å snakke med andre klubber ettersom hans nåværende avtale med Arsenal går ut til sommeren.

The Sun skriver at Chelsea kommer til å avslå alle lånetilbud på midtstopper Fikayo Tomori. Den lovende midtstopperen var koblet til Leeds og hadde sett for seg et lån for å få mer spilletid, men en skade på Andreas Christensen har endret på de planene for Chelseas del. Også Newcastle har vist interesse for Tomori.

Mirror melder samtidig at Tomori kan være på vei bort likevel. Chelsea skal nemlig ha lagt Tomori, Olivier Giroud og Danny Drinkwater ut på markedet for å trimme stallen. Både Milan og Juventus er interesserte i Giroud, mens Drinkwater er blitt koblet til tyrkiske Kasimpasa i tillegg til ikke navgitte klubber i Bundesliga. Interessen for West Hams Declan Rice vedvarer, men da må i tillegg Marcos Alonso og Willy Caballero selges.

Sky Sports skriver at Ajax ønsker å hente West Ham-spiss Sebastian Haller.

De Telegraaf skriver at både Wolverhampton og West Ham ser på muligheten for å hente Ajax-talentet Lassina Traoré.

Daily Mail skriver at Wolverhampton vurderer å hente Patrick Cutrone hjem fra lånet i Fiorentina som følger av langtidsskaden til Raul Jimenez og Fabio Silvas manglende leveranse i fraværet av meksikaneren.