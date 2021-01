Støre refser Solberg: – Arrogant

– Hvilke jobber mener Solberg de skal søke på? Hotellet er stengt, barene og treningssentre likeså, folk går ikke i butikken, men handler på nett, bakkemannskap har ikke noen fly å få i luften, sier Støre.

Han reagerer kraftig på statsministerens utspill i E24 onsdag, der hun ber permitterte lete etter nye jobber.

Støre mener regjeringen nå svikter titusener av permitterte som kan miste jobben når permitteringsperioden utløper.

– Dette er folk og familier som lever med usikkerhet og redusert inntekt. Erna Solberg vil ikke forlenge permitteringsordningene og ber i stedet folk til å gå ut å få seg nye jobber. Det er rett og slett arrogant. Skjønner Solberg hvilke utfordringer mange vanlige folk opplever nå? sier Støre.

Han gjør det klart at Arbeiderpartiet nå vil kreve forlengelse av permitteringsperioden, forhøyet sats for dagpenger og sterkere tiltak for bedrifter som sliter.

– Krisetiltakene må vare så lenge krisen varer, sier Støre.

Regjeringen varslet onsdag at kompensasjonsordningen for koronarammede bedrifter forlenges ut april. Men statsminister Erna Solberg har avvist opposisjonens krav om allerede nå å forlenge ordningen til 1. juli.

(©NTB)