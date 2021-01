Richard (60) plyndret demokratledernes kontor

Til storavisa New York Times sier amerikaneren at han føler han har betalt for det han tok med seg.

New York Times har intervjuet mannen som har figurert på en av det amerikanske hovedstadsopprørets mest omtalte bilder. Bilder viser en eldre mann som sittende med beina på pulten tilhørende den mektige demokratlederen Nancy Pelosi.

Flere skadet

Bildet ble tatt da Trump-tilhengere stormet Kongressen da Joe Biden skulle formelt bekreftes som president onsdag. Flere er meldt skadet og en person er bekreftet skutt og drept som følge av de kaotiske scenene som oppsto da. Hovedstadspolitiet har siden tatt tilbake kontroll over Kongressen, og de, inkludert Pelosi, var natt til torsdag tilbake i arbeid.

Stormingen, volden og plyndringen fordømmes verden over, og møter hard kritikk både hos demokrater og sentrale republikanere.

BLE EVAKUERT: Natt til torsdag norsk tid var den mektige demokratlederen Nancy Pelosi tilbake i Kongressen etter å ha blitt evakuert under opptøyene. Foto: Caroline Brehman

60 år gamle Richard Bigo Barnett fra den amerikanske delstaten Arkansas sto i etterkant av stormingen på utsiden av hovedstadsbygningen og skrytte av det å ha brutt seg inn i Pelosis kontor. Pelosi er «speaker» i Representantens hus, og flere ting fra hennes kontor ble stjålet under plyndringen.

«Ikke vår speaker» og «få henne ut» ble ropt av folkemengden som stjal ting, deriblant skilt, fra kontoret hennes.

– Jeg skrev en stygg beskjed og satte beina på pulten hennes, sier Barnett til New York Times.

Insisterer han ble dyttet inn

Da avisen møtte 60-åringen holdt han et brev med navnet hennes på, som han insisterte at han ikke har stjålet, og viser til at han la igjen en mynt han mener var betaling for den.

– Da politiet kom med pepperspray sa jeg: «jeg har betalt for dette, det er mitt». Så forlot jeg stedet, sier han.

Avisen beskriver at han var rød i øynene av det som kan være pepperspray da han ble intervjuet. Han insisterer at han ble dyttet inn på kontoret av folkemengden, og at han bare hadde planlagt å banke på Pelosis dør. Han erkjenner dog at få vil tro den historien.

– Jeg vil antageligvis fortelle at dette var skjedd hele veien til fengselscellen, sier han.