Demokrater ber Pence ta plassen fra Trump

Alle demokratenes medlemmer av justiskomiteen i Huset har sendt et brev til visepresident Mike Pence, hvor de oppfordrer ham til å aktivisere det 25. grunnlovstillegget.

CNN bekrefter meldingene om at det har vært samtaler mellom ministre i trumps regjering om å aktivere det 25. grunnlovstillegget.

Det 25. grunnlovstillegget slår fast at en president kan erklæres uegnet for jobben, og at visepresidenten kan ta over.

Mulighet for Pence

Kilder CNN har snakket med på innsiden av det hvite hus sier «presidenten har mistet det» og omtaler ham som «ustabil». Kildene stiller spørsmål ved presidentens mentale helsetilstand.

– Hvis Mike Pence nå skulle ønske å benytte den muligheten, og rykke opp, vil han ha en ganske stor mulighet til det nå, sier historiker Hans Olav Lahlum.

Samtidig understreker han at det ikke vil være helt ukontroversielt å beslutte å aktivisere det 25. grunnlovstillegget.

– Da vil han stå igjen som en som var fungerende president i noe som to uker, og som tok en manøver som mange vil reagere på der ute, sier han.

Det 25. grunnlovstillegget har nemlig tidligere vært sett på som aktuelt for situasjoner der presidenten ikke har mulighet til å gjennomføre presidentgjerningen sin på grunn av skader eller sykdom.

– Jeg tror det ville vært veldig kontroversielt, men det er klart at skulle Pence ønske å gå den veien, så begynner han å få gode muligheter til å gjøre det, sier Lahlum.

Opptøyer

Muligheten for å aktivisere det 25. grunnlovstillegget har blitt trukket frem etter at det oppstod voldsomme opptøyer ved Kongressen i Washington D.C. onsdag.

Mens Kongressen var samlet for å sertifisere Joe Biden som vinner av det amerikanske presidentvalget, tok rasende Trump-tilhengere seg forbi barrikadene utenfor.

Kort tid etter tok opprørere seg inn i bygningen, og Kongressen måtte evakueres.

Om lag seks timer etter evakueringen, kunne Kongressen igjen samles for å gjenoppta arbeidet.

DRAMATISK: Sikkerhetsstyrker måtte sikre Kongressen etter at opprørere stormet den onsdag. Foto: Olivier Douliery/AFP

Utestengt fra sosiale medier

Donald Trump har i forbindelse med opptøyene kommet med flere uttalelser på sosiale medier. Blant annet delte han en video der han oppfordret folk til å vende hjem fra opptøyene, samtidig som han sa at han skjønner at folk er såret over at valget ble stjålet fra dem.

Senere onsdag la Trump ut en ny Twitter-melding der han skrev følgende:

– Dette er sånt som skjer når et valgskred av en seier blir så ondskapsfullt tatt ifra fantastiske patrioter som har blitt behandlet dårlig og urettferdig så lenge. Gå hjem med kjærlighet og fred. Husk denne dagen for alltid!

Både Twitter, Facebook og Instagram har utestengt Donald Trump.