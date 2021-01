Trump-tilhenger: – Dette gikk ikke som jeg håpet

Selv om den amerikanske hovedstaden har innført portforbud etter de kaotiske voldsscenene som utspilte seg da Joe Biden formelt skulle godkjennes som USAs neste president onsdag har langt fra alle forlatt stedet.

– Jeg håpet å hjelpe den grunnlovsfestede prosessen, men jeg vet ikke om det skjedde i dag. Jeg kom for å støtte president Trump, sier amerikaneren Paul til TV 2.

Han ønsker ikke å oppgi etternavnet sitt til TV 2. Et stykke uti TV 2s prat med Paul brøt politiet inn for å tvinge de som trosser forbudet lenger bort fra hovedstadsbygningen som ble stormet onsdag.

– Hadde håpt på noe annet

– Jeg håpte å få noen bedre nyheter før vi gikk hjem i dag. Jeg hadde håpt på noe annet enn å være omringet av hovedstadspolitiet og nasjonalgarden. Dette har ikke gått som jeg håpet, sier han.

Da Senatet og Representantenes diskuterte en republikansk fraksjons forslag om å forkaste valgresultatet ble USAs visepresident Mike Pence plutselig hasteeskortert ut. Kort tid etter var bygningen stormet av demonstranter.

Dramatiske bilder viser både væpnede og utkledde opprørere som vandrer gangene i hovedstadsbygningen mens både politikere, rådgivere og ansatte gjemmer seg i salen og under pulter.

Myndighetene har siden tatt tilbake kontroll på Kongressen. Natt til torsdag norsk tid er demonstrerer flere, blant annet militsgrupper og høyreekstreme, fortsatt i hovedstaden, men de jages lenger og lenger bort fra bygget som huser Senatet og Representantenes hus.

Paul forteller til TV 2 at han var en av som hørte USAs avtroppende president Donald Trump tale i hovedstaden onsdag, der presidenten igjen deltok sine udokumenterte påstander om valgjuks. Trump har fortsatt ikke erkjent at Biden vant valget.

Hørte presidenten tale

Trump har feilaktig påstått at han vant valget, og mange av hans tilhengere tror også dette er sant. Mange tilhengere så på onsdagens demonstrasjon som en siste mulighet til å få omgjort valgresultatet. Biden blir etter planen innsatt 20. januar etter å ha vunnet valget med 306 mot 232 valgrepresentanter.

– Jeg vil ikke at valget skal være stjålet av det radikale venstre og av media. Landet har fått nok, vi kommer ikke til å finne oss i dette mer. Vi skal stoppe stjelingen. Vi vil aldri gi oss, vi vil aldri erkjenne tap, erklærte Trump fra talerstolen da.

Paul forteller at dette ikke er første gang han hørte presidenten, og at han hadde hørt en del av det som ble tatt opp før.

– Så du da folk stormet Kongressen?

– Jeg gikk glipp av deler av det, men fikk med meg noe av det, sier Paul til TV 2.

Håpte på fredelig aksjon

– Hva synes du om det?

– Jeg hadde håpt at alle ville flommet inn der, men gjort det fredelig, slik at de ikke måtte fjernes med makt. Men jeg forstår at folk begynte å banke på dører og vandre rundt og slå på ting. Vi burde stått skulder til skulder og stått stille, slik at én og én måtte fjernes, sier Trump-tilhengeren.

Han har også fått med seg at en person ble skutt og drept. Ifølge hovedstadspolitiet var dette en sivil kvinne.

– Det er trist. Men den som avfyrt skuddet har ikke gjort jobben sin med å beskytte folket, sier han.